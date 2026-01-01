Plusieurs milliers de foyers privés d’électricité en Beauce

Plusieurs secteurs de la Beauce sont touchés par des pannes d’électricité à la suite de l’épisode de pluie verglaçante survenu dans la soirée et durant la nuit.



Selon les données d’Hydro‑Québec, plusieurs milliers d’adresses sont actuellement privées de courant dans différentes municipalités de la région.

À Saint-Georges, environ 228 adresses sont touchées dans le secteur de Cumberland. Du côté de Saint-Simon-les-Mines, une panne affecte 51 adresses dans le secteur de la rue Principale.

À Beauceville, plusieurs secteurs sont également privés d’électricité, notamment la 27ᵉ et la 53ᵉ rue (16 adresses), la 12ᵉ rue (8 adresses) ainsi que le rang Saint-Joseph, où 27 adresses sont touchées.

Une panne touche aussi une quinzaine de résidences à Saint-Victor, dans les secteurs du rang Saint-Alexandre Nord et du rang Sainte-Catherine.

Plus largement, d’autres municipalités de la région sont fortement affectées par ces interruptions de service. Les secteurs de Tring-Jonction, Vallée-Jonction, East Broughton, Sacré-Cœur-de-Jésus, Saint-Sylvestre, Saint-Elzéar, Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi qu’une partie de Sainte-Marie comptent à eux seuls plus de 3 000 adresses privées d’électricité.

Les citoyens peuvent suivre l’évolution de la situation et l’état des pannes dans leur secteur en consultant la carte interactive Info-pannes d’Hydro-Québec. Les équipes de la société d’État sont actuellement à pied d’œuvre pour rétablir le service.