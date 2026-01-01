Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Après la pluie verglaçante

Plusieurs milliers de foyers privés d’électricité en Beauce

durée 07h30
12 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Plusieurs secteurs de la Beauce sont touchés par des pannes d’électricité à la suite de l’épisode de pluie verglaçante survenu dans la soirée et durant la nuit.

Selon les données d’Hydro‑Québec, plusieurs milliers d’adresses sont actuellement privées de courant dans différentes municipalités de la région.

À Saint-Georges, environ 228 adresses sont touchées dans le secteur de Cumberland. Du côté de Saint-Simon-les-Mines, une panne affecte 51 adresses dans le secteur de la rue Principale.

À Beauceville, plusieurs secteurs sont également privés d’électricité, notamment la 27ᵉ et la 53ᵉ rue (16 adresses), la 12ᵉ rue (8 adresses) ainsi que le rang Saint-Joseph, où 27 adresses sont touchées.

Une panne touche aussi une quinzaine de résidences à Saint-Victor, dans les secteurs du rang Saint-Alexandre Nord et du rang Sainte-Catherine.

Plus largement, d’autres municipalités de la région sont fortement affectées par ces interruptions de service. Les secteurs de Tring-Jonction, Vallée-Jonction, East Broughton, Sacré-Cœur-de-Jésus, Saint-Sylvestre, Saint-Elzéar, Saint-Patrice-de-Beaurivage ainsi qu’une partie de Sainte-Marie comptent à eux seuls plus de 3 000 adresses privées d’électricité.

Les citoyens peuvent suivre l’évolution de la situation et l’état des pannes dans leur secteur en consultant la carte interactive Info-pannes d’Hydro-Québec. Les équipes de la société d’État sont actuellement à pied d’œuvre pour rétablir le service.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le communautaire à boutte, expliqué par Olivier Turcotte

Publié le 10 mars 2026

Le communautaire à boutte, expliqué par Olivier Turcotte

Le mouvement « Le communautaire à boutte », né en Mauricie, s’est étendu à toute la province créant ainsi une mobilisation générale du 23 mars au 2 avril prochain. Durant deux semaines, des milliers de travailleuses et travailleurs du milieu communautaire seront en grève partout au Québec pour dénoncer le sous-financement chronique du milieu et ...

LIRE LA SUITE
Retour de la Semaine de l’Érable du 13 au 22 mars

Publié le 10 mars 2026

Retour de la Semaine de l’Érable du 13 au 22 mars

La 8e édition de la Semaine de l'Érable, organisée par Destination Beauce, se tiendra du 13 au 22 mars grâce à la participation de 15 restaurants beaucerons. Durant cet événement, les visiteurs auront l’occasion de découvrir des plats créatifs et savoureux mettant en vedette l’érable dans toute sa diversité. Les restaurants participants et ...

LIRE LA SUITE
Une nouvelle fourgonnette pour Moisson Beauce

Publié le 10 mars 2026

Une nouvelle fourgonnette pour Moisson Beauce

Afin d'assurer de manière optimale la distribution des repas dans les écoles primaires de son service Cantine pour Tous, la banque alimentaire Moisson Beauce vient de faire l’acquisition d’une nouvelle fourgonnette. L'achat a été rendu possible grâce au soutien de Banques alimentaires Canada, de Desjardins et du gouvernement du Québec. Ce ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge