L'équivalent de plus de 277 000 repas remis à Moisson Beauce

25 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

L'équivalent de plus de 277 000 repas a été remis à Moisson Beauce en 2025 grâce à la campagne Ensemble en santé et au programme Récupartage, de Metro et de ses enseignes Metro, Super C, Jean Coutu et Brunet.

La quatrième campagne Ensemble en santé a permis de remettre 10 838 $, l’équivalent de près de 22 000 repas, à l’organisme. Ce don contribuera à soutenir ses opérations régionales et lui offrir un appui essentiel, dans un contexte où de nombreuses personnes comptent plus que jamais sur ses services. Grâce à la générosité exceptionnelle de la clientèle et un don de l’entreprise, plus de 1 million $ a été remis à Banques alimentaires du Québec (BAQ) qui redistribue ce montant à travers ses membres.

« Grâce à la campagne Ensemble  en santé, nous bénéficions d’un soutien financier et matériel essentiel pour répondre à la demande croissante partout au Québec. Les résultats de cette quatrième édition auront un impact direct et immédiat sur notre capacité collective à répondre aux 3,1 millions de demandes d’aide alimentaire traitées chaque mois par notre réseau », a mentionné Martin Munger, directeur général, Banques alimentaires du Québec.

Pour ce qui est du programme Récupartage, il vise à réduire le gaspillage alimentaire en prolongeant la durée de vie des aliments de bonne qualité. En 2025, l’équivalent de plus de 255 000 repas a été récupéré dans les magasins de la région.

