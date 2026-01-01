Une vague jaune pour la Semaine de prévention du suicide

À la suite du succès de sa première édition, la vague jaune revient en force en Chaudière-Appalaches pour souligner la Semaine de prévention du suicide, qui se déroulera du 1er au 7 février 2026.

L’an dernier, l’initiative a suscité une mobilisation exceptionnelle de la population, des milieux de travail et des organismes communautaires, démontrant à quel point les gestes de solidarité peuvent faire une réelle différence.

En février 2025, des centaines de citoyennes et de citoyens, d’entreprises et d’organisations de la région avaient répondu à l’appel en participant au calendrier pour la vie, une série de gestes simples, mais porteurs de sens visant à briser l’isolement, ouvrir le dialogue et rappeler l’importance de la présence humaine. Les nombreuses photos partagées, les messages de soutien et les actions concrètes posées ont créé une véritable vague jaune à travers la région.

« La mobilisation observée lors de la première édition de la vague jaune témoigne d’un réel désir collectif de s’impliquer en prévention du suicide. Cette réponse positive de la population nous encourage à poursuivre et à renforcer la vague jaune cette année », a souligné la directrice de la Santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, Dre Liliana Romero.

Une semaine pour poser des gestes qui comptent

Pour cette 2e édition, la vague jaune invite à nouveau la population à participer au calendrier pour la vie, qui propose chaque jour une action simple pour soutenir les personnes autour de soi: parler de la Semaine de prévention du suicide, dire à quelqu’un qu’on est là pour lui, porter du jaune en signe de soutien, prendre des nouvelles d’un proche, écrire un mot significatif ou partager les ressources d’aide disponibles.

Le point culminant de la semaine aura lieu le mardi 3 février, alors que la population sera invitée à porter du jaune, à prendre une photo et à la partager sur les réseaux sociaux en identifiant le CISSS de Chaudière-Appalaches et en utilisant le mot-clic #vaguejaune.

Des sentinelles toujours plus présentes dans la région

La vague jaune s’inscrit dans une démarche plus large de prévention du suicide en Chaudière-Appalaches, notamment grâce au réseau des sentinelles : des adultes formés pour repérer la détresse et accompagner les personnes vers les ressources appropriées. La région compte maintenant près de 1 500 sentinelles présentes dans toutes les MRC, les milieux de travail et les communautés.

La formation de sentinelles est gratuite, d’une durée de sept heures, et les personnes formées sont soutenues dans leur rôle. Les entreprises et organisations intéressées à implanter un réseau de sentinelles sont invitées à communiquer avec le responsable de leur secteur au cisssca.com/sentinelle.

Des ressources accessibles en tout temps

Rappelons que plusieurs ressources d’aide sont disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7, dont les lignes 811 et 1 866 APPELLE (1 866‑277‑3553) ainsi que par texto au 535353, le site Web suicide.ca ou prevenirlesuicide.com.

Parler, écouter, être présent : ça sauve des vies.