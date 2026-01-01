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Le mardi 17 mars

Déjeuner-conférence de l’AQDA sur le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin

durée 09h00
16 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches tiendra son prochain déjeuner-conférence le mardi 17 mars, dès 8 h, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges.

À cette occasion, les convives pourront entendre la directrice générale du Pavillon et de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, Chantal Quirion, qui expliquera la mission ainsi que le fonctionnement de ces organismes.

«Saviez-vous que le Pavillon du cœur est un acteur clé en prévention des maladies chroniques et en promotion de saines habitudes de vie?, a signalé Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. Cette conférence mettra en lumière l’impact concret de la prévention sur la qualité de vie et l’autonomie, tout en démontrant qu’il n’est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé

Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence se déroulera de 9 h à 10 h 30. Les personnes intéressées à assister (le déjeuner étant à leur frais), doivent confirmer leur présence auprès de l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches (418 222-0000).

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