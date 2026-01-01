Un succès pour la soirée réseautage des femmes immigrantes

Quelque 22 participantes de diverses origines, notamment libanaise, tunisienne, française, ukrainienne et autres, ont assisté à la toute première rencontre réseautage d'information du RAFIQ (Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec) Chaudière-Appalaches, qui a eu lieu ce samedi 14 mars, au Café du Mille-Lieux de Saint-Georges.

C'est la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, qui a ouvert la soirée avec un mot d’accueil, suivie de la représentante régionale du réseau, Chantal El Helou, qui a fait a une présentation de la mission et des valeurs de l’organisme. Elle a notamment fait valoir que le réseau vise à promouvoir l’inclusion, la solidarité et le dialogue entre femmes de toutes origines

Au programme, les participantes ont aussi pu entendre Léa Kaba, professeure au Cégep Beauce-Appalaches, traiter de l’égalité des femmes en emploi au Québec, appuyée par des statistiques récentes.

Un souper convivial, favorisant les échanges et le réseautage, a permis de conclure la rencontre, alors que toutes les femmes présentes se sont vue remettre un cadeau de participation.

Pour en savoir davantage sur l'organisme, les intéressées peuvent consulter le site web du RAFIQ. Sur la base régionale, on peut communiquer avec la personne relais par voie téléphonique (418 313-5624).