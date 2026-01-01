Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Saint-Georges

Un succès pour la soirée réseautage des femmes immigrantes

durée 17h00
15 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Quelque 22 participantes de diverses origines, notamment libanaise, tunisienne, française, ukrainienne et autres, ont assisté à la toute première rencontre réseautage d'information du RAFIQ (Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec) Chaudière-Appalaches, qui a eu lieu ce samedi 14 mars, au Café du Mille-Lieux de Saint-Georges.

C'est la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, qui a ouvert la soirée avec un mot d’accueil, suivie de la représentante régionale du réseau, Chantal El Helou, qui a fait a une présentation de la mission et des valeurs de l’organisme. Elle a notamment fait valoir que le réseau vise à promouvoir l’inclusion, la solidarité et le dialogue entre femmes de toutes origines

Au programme, les participantes ont aussi pu entendre Léa Kaba, professeure au Cégep Beauce-Appalaches, traiter de l’égalité des femmes en emploi au Québec, appuyée par des statistiques récentes.

Un souper convivial, favorisant les échanges et le réseautage, a permis de conclure la rencontre, alors que toutes les femmes présentes se sont vue remettre un cadeau de participation.

Pour en savoir davantage sur l'organisme, les intéressées peuvent consulter le site web du RAFIQ. Sur la base régionale, on peut communiquer avec la personne relais par voie téléphonique (418 313-5624).

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Près de 20 000 $ à la Fondation Famille Larry Bélanger pour Victoria

Publié hier à 18h00

Près de 20 000 $ à la Fondation Famille Larry Bélanger pour Victoria

Deux activités caritatives tenues récemment ont permis de récolter près de 20 000 $ au profit de la Fondation Famille Larry Bélanger pour Victoria, un fonds philanthropique qui a pour objectif de soutenir la recherche sur les maladies rares. Comme son nom l'indique, la fondation a été mise sur pied par le Georgien Larry Bélanger, dont la ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié hier à 16h15

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 7 mars Plusieurs blessés graves suite à un accident d'autobus à Sainte-Rose-de-Watford Plusieurs personnes ont été blessées lors d'un accident d'autobus survenu ce samedi matin, vers 8 h 30, sur la ...

LIRE LA SUITE
Lancement officiel de l’Académie Culinaire: un projet «pour nourrir et éduquer»

Publié hier à 15h00

Lancement officiel de l’Académie Culinaire: un projet «pour nourrir et éduquer»

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes au lancement officiel de l’Académie Culinaire, ce jeudi 12 mars, à la Salle Ô-Sommet de Saint-Jules. Ce projet allie gastronomie, éducation et engagement social autour d’une mission claire: nourrir et éduquer. Il rassemble une cinquantaine de partenaires et représente un investissement de plus de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge