«Je cours pour le Rotary«: une 3e édition le 30 mai

C'est le 30 mai prochain que sera présentée à Saint-Georges la 3e édition de l'événement caritatif Je cours pour le Rotary.

Le tout se passera à l’Espace Carpe Diem, sous la présidence d'honneur d'Amélie St-Hilaire, propriétaire du restaurant et traiteur Chez Gérard. La femme d'affaires a accepté de s'associer à l'événement qui vise à amasser des fonds afin de soutenir différents organismes communautaires de la région et contribuer au mieux-être de la communauté.

Cette année, le club pourra compter sur le soutien bénévole de l'Escadron 890 de Saint-Georges des cadets de l’air, et du 49e groupe de Scouts de Saint-Georges.

Ouvert à tous, l’événement propose plusieurs parcours adaptés à différents niveaux, permettant autant aux coureurs qu’aux marcheurs de participer. Les familles, les sportifs et les citoyens souhaitant encourager la cause sont invités à se joindre à cette journée qui combine activité physique, solidarité et engagement communautaire.

En plus des parcours, les participants pourront profiter d’une ambiance festive avec animation, musique et kiosques, afin de créer un moment convivial pour toute la communauté.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes et les personnes intéressées peuvent s’exécuter dès à présent en ligne.