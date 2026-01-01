L'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir reçoit 18 700$

Jonathan Lessard et l’équipe du Groupe Financier Roy et Lessard – Banque Nationale ont remis un montant de 18 700 $ à l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir.

Leur don contribue au soutien des familles vivant l’épreuve de la maladie grave d’un enfant en Beauce-Etchemins.

Jonathan Lessard, bien connu dans la communauté pour son engagement au Club Lions de St-Georges et auprès d’autres organismes communautaires, s’implique ponctuellement depuis quelques années auprès d’Ouvre ton cœur à l’espoir. Conscient des défis que vivent les familles touchées par la maladie grave d’un enfant, notamment parce que l'une de ses collègues de travail a un enfant gravement malade, il a mobilisé ses collègues autour de cette cause qui les touche tous profondément.

Cette mobilisation s’est traduite par deux gestes concrets d’impact :

- une participation bénévole significative lors de la préparation et la tenue de la Fête traditionnelle de Noël,

- une campagne de financement exceptionnelle.

« Ce geste dépasse largement un simple don : il représente une véritable marque de solidarité, de réconfort et d’espoir pour nos familles », a déclaré Dyane Plante, directrice générale de l'organisme.