Le CJE Beauce-Nord fête ses 30 ans de fondation

Le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord amorce les célébrations marquant son 30e anniversaire de fondation.

Rappelons que l’organisme à but non lucratif soutient les jeunes de 16 à 35 ans dans leur démarche vers l’intégration et le maintien en emploi, le retour aux études et les accompagne dans leur parcours pour devenir des citoyens engagés dans la communauté.

L’histoire du CJE est aussi marquée par l’ouverture sur le monde, l’équipe rappelle que depuis 10 ans, elle a élargi sa mission en ajoutant les services d’accueil, d’intégration et d’accompagnement des personnes immigrantes. Une évolution majeure qui a enrichi la communauté et renforcé le rôle du CJE comme acteur de cohésion sociale.

Pour souligner cette étape marquante, la direction du CJE Beauce-Nord a profité d’une conférence de presse pour dévoiler plusieurs nouveautés prévues en 2026. Parmi celles-ci:

— un logo renouvelé, reflétant l’évolution et la modernité de l’organisation;

— une nouvelle enseigne, qui améliorera la visibilité du CJE dans le milieu;

— un nouveau service de travail de rue pour la MRC de Beauce-Centre.

Par ailleurs, le projet majeur sera celui des rénovations à l’édifice de Sainte-Marie, prévu en 2026, afin d’offrir un milieu plus accueillant et adapté à la croissance des services. Ce projet pourra se concrétiser grâce au soutien financier accordé dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures jeunesse, qui a octroyé une aide de 282 330 $ au Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord (CJEBN) pour la réalisation de ces travaux.

Cette année anniversaire sera également ponctuée d’une programmation spéciale, comprenant des activités mensuelles thématiques destinées à la clientèle, aux partenaires et à l’ensemble de la communauté. L’objectif : célébrer 30 ans d’implication, d’innovation et de collaboration au service des jeunes.

Ces actions seront réalisées grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec.