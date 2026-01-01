Fermeture définitive de la Villa Sainte-Marie

C'est hier que la résidence privée pour aînés, la Villa Sainte-Marie, a fermée définitivement ses portes, sur l’avenue Saint-Jean à Sainte-Marie.

L'établissement, qui desservait une clientèle de personnes âgées autonomes et semi-autonomes, comprenait 17 unités de logement.

Les propriétaires de la RPA ont pris cette décision face aux coûts des travaux (plus de 500 000 $) qui auraient été nécessaires pour assurer la conformité du bâtiment, tel qu'exigé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Prévue d'abord en août 2026, la fermeture a été devancée suite au départ d'employés qui ont quitté après l’annonce de clôture.

Par ailleurs, un plan de relocalisation des résidents a été mis en branle, dès le premier avis de fermeture, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.