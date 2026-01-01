C'est la 36e Semaine de prévention du suicide

À l’occasion de la 36e Semaine de prévention du suicide qui se tient du 1er au 7 février 2026 et dont le thème est « Tendre la main, soutenir l’espoir », le Bureau du coroner se joint aux partenaires engagés en prévention afin de rappeler l’importance du soutien, de la bienveillance et de la solidarité envers les personnes en détresse.

Au Québec, en moyenne, trois personnes se suicident chaque jour. Derrière ces chiffres se trouvent des proches, des collègues et des communautés touchées. Cette semaine est un moment privilégié pour oser parler du suicide, briser les tabous et rappeler que le suicide n’est pas une fatalité. Parfois, offrir une écoute, un accompagnement ou une orientation vers les bonnes ressources peut aider une personne à traverser une tempête. Ensemble, nous pouvons faire une différence.

Les objectifs de cette semaine sont de

- sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur du problème et aux moyens de le réduire ;

- mobiliser la population afin que tous jouent un rôle actif en prévention du suicide ;

- augmenter la connaissance des ressources d’aide, dont la ligne 1 866 APPELLE (277-3553) et suicide.ca ;

- normaliser et encourager la demande d’aide ;

- et de favoriser la prise de parole en lien avec le suicide et guider la population dans les façons sécuritaires d’en parler.

Trouver des ressources

Le site oseparlerdusuicide.com est notamment mis de l’avant tout au long de la Semaine de prévention du suicide. Vous y trouverez de l’information sur la détresse, des outils pour la reconnaître et y répondre, des témoignages de personnes qui ont osé parler du suicide dans leur vie, ainsi qu’une liste de façons de se mobiliser pour la cause.

Dans la région, le Centre d’écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins offre de l'écoute et du soutien. Il accompagne également les personnes endeuillées et propose des formations, ateliers ainsi que des conférences.

Rappelons finalement que des intervenants en prévention du suicide sont disponibles 24/7, partout au Québec.

Besoin d’aide pour vous ou pour un proche ?

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 535 353

Clavardage, information et outils : www.suicide.ca