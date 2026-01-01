Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches
La TREMCA presse les élus d’agir sur le dossier des travailleurs étrangers
De gauche à droite : 1re rangée (avant) M. Rick Lavergne, directeur général de la MRC des Appalaches, M. Patrice Mathieu, préfet de la MRC Beauce‑Centre, M. Marc‑Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines et président de la Commission sur l’immigration de l’UMQ, M. Christian Chabot, préfet de la MRC des Etchemins, M. Daniel Turcotte, président de la TREMCA et préfet de la MRC de Lotbinière, Mme Manon Bougie, mairesse de la Ville de Saint‑Georges, Mme Gabrielle Brisebois, mairesse de la Ville de Montmagny M. François Bélanger, préfet de la MRC Beauce‑Sartigan 2e rangée (rangée intermédiaire) : Mme Nancy Labrecque, directrice générale de la Ville de Montmagny, M. Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet, Mme Judith Leblond, directrice générale de la MRC des Etchemins, Mme Luce Lacroix, mairesse de la Ville de Sainte‑Marie, Mme Anne‑Julie Poirier, représentante de la direction générale à la Ville de Lévis 3e rangée (rangée arrière) : M. Patrick Mathieu, maire de Beauceville, Mme Mélanie Sicotte, conseillère municipale, Ville de Lévis, M. Stéphane Bergeron, directeur général de la MRC de Lotbinière, M. Éric Paquet, directeur général de la MRC Beauce‑Sartigan, Mme Nancy Labbé, directrice générale de la MRC de la Nouvelle‑Beauce, Mme Anick Beaudoin, directrice générale de la MRC de Bellechasse, Mme Marcelle Paradis, directrice générale adjointe de la MRC Beauce‑Centre et M. Luc Dion, préfet de la MRC de Bellechasse
La Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA) a adopté, ce lundi 9 février à Saint-Lazare-de-Bellechasse, une résolution demandant aux députés provinciaux et fédéraux de Chaudière-Appalaches de préciser leur position et les interventions qu’ils comptent entreprendre concernant les travailleurs étrangers temporaires (TET).
La démarche vise à répondre aux impacts concrets des récents changements aux programmes d’immigration sur l’économie régionale.
Selon la TREMCA, la région fait face à une pénurie structurelle de main-d’œuvre, particulièrement dans les secteurs manufacturier et agroalimentaire. Dans ce contexte, les travailleurs étrangers temporaires occupent un rôle jugé essentiel au maintien des activités de plusieurs entreprises.
Les ajustements administratifs récents aux programmes d’immigration temporaire et permanente soulèvent toutefois des incertitudes, tant pour les travailleurs que pour les employeurs et les municipalités, alors que certains TET pourraient être forcés de quitter le pays à court terme.
La Table régionale demande donc une action concertée des gouvernements du Québec et du Canada afin de mettre en place des solutions transitoires permettant le maintien en poste des travailleurs actuellement présents. Elle estime que, sans mesures rapides, des perturbations économiques importantes pourraient toucher la Chaudière-Appalaches, un territoire où de nombreuses entreprises dépendent de cette main-d’œuvre.
« Les travailleurs étrangers temporaires jouent un rôle essentiel dans plusieurs entreprises de Chaudière-Appalaches. Les départs potentiels liés aux récents changements administratifs représentent un risque réel pour la stabilité de secteurs clés de notre économie locale. Nous demandons à nos députés de nous faire connaître clairement leur position et les démarches qu’ils comptent entreprendre pour soutenir la région », a déclaré Daniel Turcotte, président de la TREMCA.
La résolution sera transmise aux députés provinciaux et fédéraux de la région, de même qu’aux MRC et aux partenaires régionaux concernés.