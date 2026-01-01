Nous joindre
Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches

La TREMCA presse les élus d’agir sur le dossier des travailleurs étrangers

durée 09h00
10 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA) a adopté, ce lundi 9 février à Saint-Lazare-de-Bellechasse, une résolution demandant aux députés provinciaux et fédéraux de Chaudière-Appalaches de préciser leur position et les interventions qu’ils comptent entreprendre concernant les travailleurs étrangers temporaires (TET).

La démarche vise à répondre aux impacts concrets des récents changements aux programmes d’immigration sur l’économie régionale.

Selon la TREMCA, la région fait face à une pénurie structurelle de main-d’œuvre, particulièrement dans les secteurs manufacturier et agroalimentaire. Dans ce contexte, les travailleurs étrangers temporaires occupent un rôle jugé essentiel au maintien des activités de plusieurs entreprises.

Les ajustements administratifs récents aux programmes d’immigration temporaire et permanente soulèvent toutefois des incertitudes, tant pour les travailleurs que pour les employeurs et les municipalités, alors que certains TET pourraient être forcés de quitter le pays à court terme.

La Table régionale demande donc une action concertée des gouvernements du Québec et du Canada afin de mettre en place des solutions transitoires permettant le maintien en poste des travailleurs actuellement présents. Elle estime que, sans mesures rapides, des perturbations économiques importantes pourraient toucher la Chaudière-Appalaches, un territoire où de nombreuses entreprises dépendent de cette main-d’œuvre.

« Les travailleurs étrangers temporaires jouent un rôle essentiel dans plusieurs entreprises de Chaudière-Appalaches. Les départs potentiels liés aux récents changements administratifs représentent un risque réel pour la stabilité de secteurs clés de notre économie locale. Nous demandons à nos députés de nous faire connaître clairement leur position et les démarches qu’ils comptent entreprendre pour soutenir la région », a déclaré Daniel Turcotte, président de la TREMCA.

La résolution sera transmise aux députés provinciaux et fédéraux de la région, de même qu’aux MRC et aux partenaires régionaux concernés. 

