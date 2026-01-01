Mise en place de la nouvelle Régie SSI de Haute-Beauce

Les municipalités de Courcelles-Saint-Évariste, de La Guadeloupe et de Saint-Hilaire-de-Dorset annoncent la création d’une toute nouvelle régie responsable des services de sécurité incendie et de premiers répondants sur leur territoire.

La Régie SSI de Haute-Beauce, dûment autorisée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), débutera officiellement ses opérations au cours des prochaines semaines. Cette décision a été prise pour maintenir les ressources humaines et matérielles en place, préserver la qualité du service offert et répartir équitablement les coûts parmi les contribuables.

Les obligations découlant du ministère de la Sécurité publique et s’inscrivant au schéma de couverture de risques en incendie ont augmenté au cours des dernières années, forçant les municipalités du Québec à faire preuve de créativité pour maintenir un service adéquat, à coût raisonnable. Fortes de services de sécurité incendie et de premiers répondants compétents et expérimentés, les municipalités partenaires ont saisi l’opportunité de transformer le modèle de gestion pour en accroître l’équité et l’autonomie.

« En créant la Régie SSI de Haute-Beauce nous avons misé sur l’égalité des six voix composant le conseil d’administration, en prévoyant la nomination du maire et d’un membre du conseil délégué par chacune des municipalités partenaires. La contribution financière de chacune a également fait l’objet de réflexions pour adopter une approche qui soit la plus équitable possible. Notre principal objectif était de maintenir les acquis et d’offrir un service à la hauteur de celui qu’ont connu nos communautés jusqu’à maintenant », a souligné le président du conseil

d’administration et maire de la Municipalité de Courcelles-Saint-Évariste, Francis Bélanger.

Débutés il y a plus de trois ans, les pourparlers ont permis de déposer une demande d’aide financière au programme de Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du MAMH et d’obtenir une somme de 250 000 $ en juillet 2023. Cette subvention permettra de couvrir jusqu’à 33 % des dépenses découlant de la création et du fonctionnement de la Régie durant ses cinq premières années d’opérations.

Un nouveau modèle pour une même qualité de services

Au quotidien, les citoyennes et citoyens des municipalités de Courcelles-Saint-Évariste, de La Guadeloupe et de Saint-Hilaire-de-Dorset ne verront aucune différence suivant le démarrage des opérations de la Régie. Le transfert des actifs (casernes, camions et équipements) ainsi que le maintien à l’emploi de tous les employés du service actuel, comme prévu à l’entente cosignée,

assureront une transition sans heurts.

« Nous avons la chance de mettre à profit les ressources déjà en place », de poursuivre Monsieur Bélanger, « et nous envisageons même la création de postes supplémentaires pour améliorer le fonctionnement de la Régie. Nous sommes convaincus que ce modèle de gestion est le meilleur pour maintenir notre force de frappe et se conformer aux exigences légales et réglementaires applicables. On se permet même de rêver à d’autres opportunités de partenariat dans la région, toujours au bénéfice de nos citoyennes et citoyens. »

Soulignons que la Régie SSI de Haute-Beauce peut compter sur l’expertise de Michael Busque, qui occupe le poste de directeur incendie de la Municipalité de La Guadeloupe depuis 2019. Ce dernier a été nommé directeur incendie et directeur général et secrétaire-trésorier par intérim de la Régie.