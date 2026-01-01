Double exposition sur le statut de la femme

À compter du 19 février, le Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges accueillera l’exposition 50 ans d’engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisée par le Conseil du statut de la femme.

Comme l’Afeas (Association féministe d’éducation et d’action sociale) Saint-Georges compte quarante-cinq ans d’existence cette année – elle a été mise sur pied le 3 février 1981 – les responsables de l'organisme ont cru bon d’offrir, en parallèle avec l’exposition du CSF, une présentation de l’association et de sa contribution à la société régionale.

La mission de l’Afeas, tout comme celle du CSF, est de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Pour y parvenir, elle compte, comme son nom l’indique, sur l’éducation. En effet, elle informe les femmes sur diverses problématiques qui les concernent afin qu’elles soient en mesure de faire entendre leur voix auprès des décideurs.

L’Afeas a toujours été présente aux moments importants, rappelle la présidente régionale, Liane Loignon. Elle a porté la voix des femmes dans plusieurs dossiers: la loi sur le patrimoine familial, la création du régime québécois d’assurance parentale, la loi sur l’équité salariale, la loi concernant les soins de fin de vie, la loi sur la réforme du droit de la famille, etc. «Des prises de position, des revendications, des mémoires, des collaborations. L’Afeas est sur la place publique et est entendue. Petit à petit, des changements surviennent. La condition des femmes s’améliore et c’est toute la société qui en bénéficie», souligne Mme Loignon.

La présidente ajoute aussi que, malgré les préjugés concernant les mouvements féministes, malgré les difficultés de financement, l’Afeas est toujours là, notamment pour défendre les grands dossiers de l'heure que sont la violence faite aux femmes, le travail invisible, et la protection de l’environnement.

Les deux expositions seront lancées le jeudi 19 février à compter de 18 h. Elles prendront place au Centre culturel Marie-Fitzback jusqu'au 3 mai prochain.