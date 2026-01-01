Les paramédics de la Beauce en grève à compter de lundi

Ce vendredi 13 février, le syndicat Travailleurs ambulanciers syndiqués Beauce inc. (TASBI), qui représente des paramédics œuvrant dans des entreprises desservant des secteurs de la Chaudière-Appalaches et de l’Estrie, a annoncé son intention de déclencher une grève à durée indéterminée à compter de ce lundi 16 février à 0 h 01.

L’avis de grève s’inscrit dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives échues depuis le 31 mars 2025. En entrevue avec EnBeauce.com, le président du TASBI, Christian Duperron, explique que le syndicat a obtenu, à la mi-janvier, un mandat de grève adopté à 100 % en assemblée générale.



« On propose présentement des reculs salariaux importants pour les paramédics au niveau du Québec, puis on s'est préparé, on est allé chercher un mandat de grève en assemblée générale à la mi-janvier, mandat de grève qui est passé à 100 %. C'est bien dans les premières fois que ça passe à 100 %, donc c'est un vote assez fort », affirme-t-il.

Les négociations ont débuté le 5 novembre 2025. Le syndicat a déposé ses demandes à cette date, mais indique n’avoir reçu une offre patronale que le 3 février dernier. « Le dépôt qu'on a eu là... je n'ai jamais vu ça en 18 ans », soutient M. Duperron. Selon lui, les propositions contiennent « des reculs salariaux qui sont majeurs », « beaucoup d'incertitude » et même « des pénalités supplémentaires au régime de retraite ».

Des services maintenus

Malgré la grève annoncée, le syndicat assure que la population de la région ne sera pas privée de services ambulanciers.

« C'est une grève de tâche. Les gens n'ont pas à s'inquiéter car 100 % du service à la population va être rendu », précise le président du TASBI. Il s’agira plutôt de moyens de pression administratifs.



« Ce sont des grèves administratives, on ne fera plus, par exemple, la facturation des transports. C'est un exemple parmi tant d'autres, se sont des tâches administratives qui pourraient être faites par les paramédics, mais qui ne seront plus accomplies pendant la durée de la grève. »

Une question salariale au cœur du conflit

Au centre du litige: la rémunération et la reconnaissance de la profession. Le syndicat estime que les responsabilités des paramédics ont considérablement évolué.

« Selon nous, on devrait se classer à la même hauteur que l'infirmière puisqu'on a un diplôme d'études collégiales. (…) On a plus de formation, on donne plus de médicaments, les responsabilités augmentent, mais le salaire ne suit pas », affirme Christian Duperron.

Il rappelle également qu’une majoration salariale qualifiée de « temporaire » avait été accordée en 2023 dans l’attente d’une évaluation d’emploi menée avec d’autres syndicats, notamment à travers Urgence Santé à Montréal et Laval. « S'ils nous l'ont donné en 2023, c'est parce qu'on le méritait. Et surtout, selon nous, c'est parce qu'on méritait plus. On a décidé de donner une avance salariale, et là, on tente de nous l'enlever », déplore-t-il.

Le syndicat rejette par ailleurs les hausses salariales proposées. « On tente de nous enlever [cette majoration] et après nous faire croire qu'on va nous donner des augmentations d'environ 6 % pour trois ans, ce qui n'a aucun bon sens. C'est 2 % par année, et en 2026, ça ne fait aucun sens. ». Il réclame plutôt « un réajustement en 2024 comme les infirmières et des augmentations de 4 % par année pour les trois prochaines années », en plus des primes et avantages consentis dans le secteur public.

Les discussions demeurent au point mort. « Nous, on est vraiment à l'opposé de la partie patronale avec nos demandes salariales », conclut Christian Duperron, laissant entendre que le bras de fer pourrait s’étirer tant qu’aucun compromis n’est trouvé.