La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 6 juin

L'événement Pêche en ville fête ses trente ans à Saint-Georges

Malgré la météo, plusieurs familles profitent aujourd'hui de l'événement Pêche en ville sur la rivière Chaudière à Saint-Georges.

Coureurs et canards en action au 100e de Notre-Dame-des-Pins

Coureurs et canards étaient en action ce samedi dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de Notre-Dame-des-Pins.

Le Super Gala de Boxe Saint-Georges Ford en images

Plus de 1 500 personnes ont assisté au 5e Super Gala de Boxe Saint-Georges qui s'est tenu vendredi soir au Centre Lacroix-Dutil.

Dimanche 7 juin

La drave à Saint-Georges au siècle dernier

Chronique de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Saint-Hilaire-de-Dorset inaugure son nouveau parc des loisirs

La Fête du voisinage, célébrée ce samedi 6 juin, a été l'occasion pour les résidents de Saint-Hilaire-de-Dorset de procéder à l’inauguration du tout nouveau parc des loisirs aménagé aux côtés du bureau municipal situé au 847, rue Principale.

Des jeunes motivés au Grand marché des petits entrepreneurs

Une quinzaine de jeunes Beaucerons ont participé à la 13e édition de La grande journée des petits entrepreneurs qui se tenait au Carrefour Saint-Georges ce samedi.

La Beauce parmi les leaders du Relais pour la vie au Canada

Célébrant son vingtième anniversaire ce samedi à Sainte-Georges, le Relais pour la vie - Beauce a permis d’amasser cette année la somme de 405 983$.

Wilyam Couture revient sur son expérience aux Olympiades canadiennes des métiers

Wilyam Couture, étudiant en charpenterie-menuiserie au centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) , a remporté la deuxième place aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies au Enercare Centre de Toronto, le mois dernier.

Lundi 8 juin

Le Calacs de Chaudière-Appalaches présente Le défi de trop

Le Centre d'Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel (CALACS) Chaudière-Appalaches a procédé hier au lancement officiel de son tout nouveau livre jeunesse Le défi de trop.

La coroner dépose son rapport sur la mort d'une piétonne au McDo de Saint-Georges

La coroner Monique Tremblay vient de rendre public son rapport concernant la mort de Julie Lachance, décédée des suites de graves blessures, après avoir été happée par une voiture dans le stationnement du restaurant McDonald's, situé sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.

Une soirée d'information sur l'avenir de l'église de Saint-Simon-les-Mines

L’avenir de l’église de Saint-Simon-les-Mines sera discutée lors d'une soirée d'information prévue le jeudi 18 juin.

Alvaro Peressutti sera candidat du PLQ dans Beauce-Sud

L'actuel président de l'Association du Parti libéral du Québec de la circonscription de Beauce-Sud, Alvaro Peressutti, sera le candidat officiel de la formation politique pour le scrutin du 5 octobre prochain.





Regardez-vous encore la télé?

Au Québec, pour une population de 9,03 millions, il existe quatre chaînes de télévision généraliste francophones (Radio-Canada, TVA, Télé-Québec et Noovo) et quatre chaînes anglophones (CBC, CTV, Global et Citytv). S’ajoutent à cela les dizaines de chaînes spécialisées comme RDI, LCN, RDS, Explora, Séries Plus, Historia, Canal D, pour ne nommer que celles-là.

Mardi 9 juin

L’enseignante Andrée Delisle reçoit une mention d’honneur en pédagogie

L'expertise et l'engagement d'Andrée Delisle, enseignante en assurance de dommages à la Formation continue du Cégep Beauce-Appalaches, lui ont valu une mention d'honneur de l'Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).

Nouvelle directrice générale à la Fondation jeunesse

La Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches vient d’annoncer la nomination d'Alexia Thibault au poste de directrice générale.

Un «document clé» sur les risques à l’eau potable révélé par un citoyen

Un rapport, établissant que le tracé proposé pour la voie ferroviaire de contournement de Lac-Mégantic mettrait « à risque » l’eau potable de quelque 6 000 résidents, a été déposé par un citoyen à l'Office des transports du Canada (OTC).

Un doctorat honorifique remis à Marie-Philip Poulin

Après avoir mené la Victoire de Montréal au championnat de la Coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin, et avoir été nommée joueuse par excellence des séries éliminatoires, Marie-Philip Poulin a reçu un doctorat honorifique de l’Université Bishop’s de Sherbrooke.

Don posthume de la sculpture «Fleurs à la fenêtre» de Louisette Bradet

Fleurs à la fenêtre, tel est le nom de la sculpture de l'artiste Louisette Bradet, qui a été offerte gracieusement à la Ville de Sainte-Marie à titre posthume.

Mercredi 10 juin

Patricia Drouin se présente dans Beauce-Nord «avec le coeur à la bonne place»

«Pour moi, avoir le cœur à la bonne place, c'est de mettre le citoyen au cœur des décisions. C'est de comprendre la réalité des familles, des aînés, des travailleurs, des commerçants. Je crois que la politique doit être d'abord une question de service aux citoyens.»

Saint-Éphrem veut rénover son aréna pour 5 millions de dollars

La municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce va déposer ce mois-ci une demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) pour la rénovation de son aréna.

Accident mortel à Saint-Elzéar: le travailleur n'aurait pas dû être là

Le travailleur immigrant, mort le 27 octobre 2025, après avoir chuté d'une plateforme sur le site d'une ferme à Saint-Elzéar, n'aurait pas dû se trouver à ce endroit.

Zac Lauzon va rencontrer Simple Plan et réaliser son rêve

La voix de Zac Lauzon s'est finalement rendu jusqu'au groupe de pop rock Simple Plan qui a accepté de le rencontrer.

Jeudi 11 juin

Don de 3 000 $ au Club de gymnastique artistique Voltige

En collaboration avec la Fondation Mobilis, le concessionnaire automobile Beauce Mitsubishi vient de remettre un montant de 3 000 $ au Club de gymnastique artistique Voltige de Saint-Georges.

Protection de la jeunesse: les signalements en hausse de 13%

La Direction de la protection de la jeunesse de Chaudière-Appalaches a traité quelque 8901 signalements au cours de l’année 2025-2026, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'exercice précédent.

Aimes-tu ma différence? prépare son 5e spectacle-bénéfice annuel

L'organisme Aimes-tu ma différence? tiendra la cinquième édition de son spectacle-bénéfice annuel le 10 octobre prochain à la Polyvalente de Saint-Georges, Explosion 80.

Balado Signature: la gestion des armes à feu et le projet de loi C-21

Jason Groleau est député fédéral de Beauce, depuis maintenant un peu plus d'un an. Dans ce troisième épisode du Balado Signature, l'homme politique discute de la gestion des armes à feu et du projet de loi C-21, adopté en décembre 2023 par le gouvernement fédéral.

Vendredi 12 juin

Un agriculteur de Saint-Frédéric en lice pour la 15e saison de L'Amour est dans le pré

François Grenier-Gagné, un agriculteur de Saint-Frédéric âgé de 33 ans, figure parmi les candidats de la 15e saison de L'Amour est dans le pré.

Un appui de 125 000 $ au complexe maraîcher philanthropique de Saint-Alfred

Québec verse un soutien financier de 125 000 $ à l’organisme Cultiver pour partager, afin de finaliser la transformation de l’église de Saint-Alfred en un complexe maraîcher.

Des parcours remarquables soulignés au Gala Distinction du CSSBE

Les équipes de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et des Services aux entreprises (SAE) du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont réuni près de 300 invités le 4 juin, à l’occasion de leur gala annuel.

Marie-Philip Poulin célèbre la Coupe Walter « à la maison »

« À chaque fois que je descends la côte de l’autoroute, ça me fait me sentir à la maison », a indiqué Marie-Philip Poulin, de passage à Beauceville, sa ville natale, accompagnée de la Coupe Walter et de la médaille d’argent des Jeux olympiques.