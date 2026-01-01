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Détails avec Michel Leclerc

Aimes-tu ma différence? prépare son 5e spectacle-bénéfice annuel

durée 17h00
11 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

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L'organisme Aimes-tu ma différence? tiendra la cinquième édition de son spectacle-bénéfice annuel le 10 octobre prochain à la Polyvalente de Saint-Georges, Explosion 80. 

Fort de son succès, ce spectacle a déjà été présenté à Saint-Prosper et à Lac-Etchemin. 
De retour dans les années 80, la soirée réunit une vingtaine d’artistes bénévoles, dont cinq musiciens. Les profits générés seront ensuite remis au groupe IVSP de la Polyvalente, pour des jeunes ayant des besoins particuliers.

L’an dernier, ce spectacle a permis à plusieurs jeunes de partir en voyage grâce à un don remis à Nouvel essor et d'acheter des instruments de musique pour des écoles.

L’organisation recherche des endroits à Saint-Georges qui accepterait de vendre les billets de ce spectacle, ainsi que des partenaires pouvant fournir des services ou autres soutiens financiers.

Un encan est également organisé au profit d’Aimes-tu ma différence?. Ainsi, les personnes volontaires à mettre des objets à la vente dans le cadre de cette activité, sont invitées à se manifester auprès de Michel Leclerc. On y retrouvera notamment un CD et un livre de Jeanick Fournier ou encore du vin offert par Mario Pelchat.

Aimes-tu ma différence?

Ancien enseignant, Michel Leclerc est le président de l’organisme Aimes-tu ma différence? qui vient en aide aux personnes vivant avec une différence en Beauce-Etchemin. Il l’a créé en 2014 alors que l’une de ses élèves souhaitait faire quelque chose pour lutter contre l’intimidation, dont elle était victime. 

Depuis sa création, l’organisme a remis près de 51 000$ à des écoles et des organismes dans le besoin dans la région Beauce-Etchemin.

Visionnez l’entrevue vidéo ci-dessus pour en apprendre davantage sur ce spectacle, les besoins et les initiatives de l’organisme. 

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