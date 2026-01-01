Près de 20 000 $ à la Fondation Famille Larry Bélanger pour Victoria

Deux activités caritatives tenues récemment ont permis de récolter près de 20 000 $ au profit de la Fondation Famille Larry Bélanger pour Victoria, un fonds philanthropique qui a pour objectif de soutenir la recherche sur les maladies rares.

Comme son nom l'indique, la fondation a été mise sur pied par le Georgien Larry Bélanger, dont la petite-fille, Victoria, trois ans et demi, souffre depuis sa naissance d'une variante virulente du Syndrome multisystémique de dysfonctionnement des muscles lisses. Moins de 70 cas sont connus dans le monde.

La première activité a été organisée par les grands-parents paternels de la bambine, Nancy Grondin et Paul Boucher, dans le cadre du déjeuner mensuel des Chevaliers de Colomb de Beauceville, le tout en collaboration avec le Club Rotary de Beauceville, l'entreprise Résicom, ainsi que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal. L'événement lui-même a permis de récolter un montant de 6 000 $, ce qui a généré, à la suite, des donations directes à la Fondation pour un montant équivalent.

L'autre montant provient d'une collecte faite auprès des employés de l'entreprise SBC Cedar, de Saint-Prosper, au profit de la fondation. La somme accumulée a été doublée par la direction de la compagnie, si bien qu'un montant de 7 500 $ a été versé.

Les parents de la fillette, Bianca Bélanger et Alexandre Lécuyer, sont impressionnés par l’incroyable mobilisation pour soutenir la Fondation et remercient toutes celles et ceux qui se sont impliqués.

Pour contribuer au Fonds philanthropique — Fondation Famille Larry Bélanger pour Victoria (maladies rares) vous n'avez qu'à cliquer directement ici.