Lancement officiel de l’Académie Culinaire: un projet «pour nourrir et éduquer»

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes au lancement officiel de l’Académie Culinaire, ce jeudi 12 mars, à la Salle Ô-Sommet de Saint-Jules.

Ce projet allie gastronomie, éducation et engagement social autour d’une mission claire: nourrir et éduquer. Il rassemble une cinquantaine de partenaires et représente un investissement de plus de 4 M$.

On a aussi dévoilée l’ambassadrice officielle de l’Académie. Il s’agit de Peggy Duquet, présidente de Métal Duquet, dont l’entreprise a entièrement aménagé la cuisine professionnelle avec des installations modernes et à la fine pointe de la technologie.

Plusieurs objectifs de réalisation sont au menu pour les prochains mois: expansion du service Cantine Pour Tous dans les écoles de la Chaudière Appalaches; lancement de Cantine à domicile, disponible pour toute la population, avec un volet de tarification sociale destiné aux personnes aînées, partenariat actif avec La Tablée des Chefs; accueil du diplôme d'études professionnelles en cuisine de la CSSBE dès août prochain; boutique gourmande ouverte au public; offre de traiteur bonifiée pour les événements; et des plateaux de travail et du bénévolat favorisant l’inclusion sociale.

«Toute l’équipe de La Tablée des Chefs se réjouit de voir l’Académie Culinaire prendre vie et est fière d’en souligner l’ouverture avec un événement aussi solidaire et rassembleur, a indiqué Jean-François Archambault, directeur général de l'organisme. Ce défi alimentaire empreint de bienveillance démontrera, une fois de plus, que l’union des forces et des talents de chacun est essentielle pour générer un impact positif et concret au sein de nos communautés.»

Pour sa part, le directeur général du Club Aventuria et aussi de l'Académie, Éric Poulin, estime que le projet se veut un moteur de développement social, économique et touristique pour la Beauce. «C’est plus qu’une cuisine. C’est un lieu où l’on nourrit les gens, mais aussi leur potentiel.»

Pour marquer la mise en service de l'Académie, un grand événement public aura lieu les 22 et 23 mai prochains, pour confectionner 20 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner, qui seront distribués dans les écoles de Beauce-Etchemin, ainsi que dans les comptoirs d’aide alimentaire via Moisson Beauce.