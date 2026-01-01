Deuil périnatal: le Boisé des Anges revient pour une 5e édition

En collaboration avec la Ville de Saint-Georges, Parents d’Anges Beauce-Etchemins tiendra la 5e édition du Boisé des Anges le samedi 20 juin, de 9 h 30 à 12 h.

Cette activité de commémoration permettra aux familles de planter un arbre en hommage à leur enfant parti trop tôt, que la perte soit récente ou qu’elle remonte à plusieurs années. Ces enfants demeurent à jamais une partie de leur famille et de leur histoire. Chaque arbre planté symbolise une famille en deuil et contribue à sensibiliser la population à cette réalité encore trop souvent tabou.

L’événement est gratuit et ouvert à toute la population. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire via la page Facebook de Parents d’Anges Beauce-Etchemins. L’inscription est obligatoire, puisqu’un maximum de 20 arbres seront disponibles cette année.

L'événement se tiendra au parc Rodrigue, qui se situe au 2 250, 125e Rue à Saint-Georges. Notons que l'accès se fait par la 126e Rue, à la hauteur de la 10e Avenue.

Rappelons que Parents d’Anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal ainsi que de sensibiliser la communauté à cette réalité. Rappelons que le deuil périnatal désigne la perte d’un enfant pendant la grossesse, à la naissance ou au cours de sa première année de vie.

L’organisme accompagne également les personnes vivant des difficultés liées à la fertilité ou à l’infertilité. Une grossesse sur quatre se termine malheureusement par une perte périnatale. Pourtant, ce type de deuil demeure peu reconnu, laissant souvent les parents dans l’isolement et l’incompréhension. Grâce à ses différents services, Parents d’Anges Beauce-Etchemins offre un espace d’écoute, de partage et d’accompagnement aux personnes touchées.