Le tirage du moitié-moitié rapporte 7 597$ à L'ADOberge

La deuxième édition du tirage moitié-moitié de L'ADOberge a permis à l'organisme de récolter 7 597$ pour poursuivre sa mission auprès des jeunes de Chaudière-Appalaches et leurs familles.

D'abord, la vente des billets a rapporté 3 834 $, puis tous les dons additionnels ont ajouté 3 763 $. L'organisme remercie les 258 participantes et participants qui ont contribué à soutenir la mission d'accompagnement auprès des jeunes et leurs familles.

Jocelyn Caron, de Lévis, a remporté le tirage de 3 834 $ le 9 janvier dernier, avec le billet gagnant numéroté #2452. Dans un geste d'une grande générosité, ce dernier a choisi de remettre 1 834 $ à L'ADOberge.