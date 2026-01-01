Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Chaudière-Appalaches

Le tirage du moitié-moitié rapporte 7 597$ à L'ADOberge

durée 15h15
8 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La deuxième édition du tirage moitié-moitié de L'ADOberge a permis à l'organisme de récolter 7 597$ pour poursuivre sa mission auprès des jeunes de Chaudière-Appalaches et leurs familles.

D'abord, la vente des billets a rapporté 3 834 $, puis tous les dons additionnels ont ajouté 3 763 $. L'organisme remercie les 258 participantes et participants qui ont contribué à soutenir la mission d'accompagnement auprès des jeunes et leurs familles.

Jocelyn Caron, de Lévis, a remporté le tirage de 3 834 $ le 9 janvier dernier, avec le billet gagnant numéroté #2452. Dans un geste d'une grande générosité, ce dernier a choisi de remettre 1 834 $ à L'ADOberge. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La revue de la semaine

Publié hier à 16h15

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 28 février En tête-à-tête avec Daniel Chaîné Depuis 35 ans, il est le grand manitou qui évolue dans les coulisses du développement économique de Beauce-Centre, et même plus, pour accompagner les ...

LIRE LA SUITE
Cette nuit on change d'heure!

Publié hier à 15h00

Cette nuit on change d'heure!

Le Québec passera à l'heure d'été cette nuit, à 2 h du matin. Il faudra donc avancées montres et horloges d'une heure. Les journées seront ensoleillées plus longtemps et nous avançons vers le printemps.  Il est important de profiter de l'occasion de vérifier les piles de vos détecteurs de fumée pour s'assurer que votre maison soit toujours en ...

LIRE LA SUITE
Les Québécois passent 3 heures et 41 minutes par jour sur les réseaux sociaux

Publié le 5 mars 2026

Les Québécois passent 3 heures et 41 minutes par jour sur les réseaux sociaux

L’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval a publié le 26 février dernier les résultats de l’enquête NETendances 2025, intitulée Réseaux sociaux et divertissement en ligne. Celle-ci révèle que les internautes du Québec qui utilisent les réseaux sociaux y consacrent en moyenne 3 heures 41 minutes par jour, soit 51 minutes de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge