Occuper l'espace de sa liberté, selon Catherine Dorion

Catherine Dorion, autrice, comédienne et ancienne députée de Taschereau, a présenté une conférence au message fort lors d’un déjeuner organisé par La Véranda - Centre femmes à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

C’est au Club de golf de Saint-Georges que s’est tenu la présentation de cette femme engagée ce dimanche matin. L’événement était animé par Julie Richard Nadeau, directrice générale de La Véranda - Centre femmes. Brigitte Busque, conseillère municipale de Saint-Georges, et Samuel Poulin, député de Beauce Sud et ministre de Chaudière-Appalaches, ont pris la parole en début de matinée pour montrer leur soutien en cette journée spéciale.

Durant sa conférence, Catherine Dorion a développé l’idée que prendre la parole et défendre sa place ne signifie pas qu’on se plaint ou qu’on est « chiante », mais c’est au contraire un acte de liberté et de résistance. En s’appuyant sur l’essai du tchèque Vaclav Havel, Le pouvoir des sans-pouvoir (1978), elle a abordé le concept « d’occuper l’espace de sa liberté » et a expliqué comment les femmes, et plus largement les individus, intériorisent souvent l’idée qu’elles devraient se taire ou accepter l’ordre établi.

Selon elle, les systèmes de pouvoir (peu importe leur forme) se maintiennent parce que les gens participent au « décor » en se conformant, même quand ils ne sont pas d’accord. Pourtant, une première personne qui décide de donner son avis, peut en inciter d’autres à s’exprimer.

« Occuper l’espace de sa liberté » c’est parler avec son intérieur et sans se soucier des impacts autour. Cependant, c’est une chose qui peut faire peur, parce qu’on a peur de perdre notre cercle social, notre travail, de blessé, etc.

« Je nous dirais (aux femmes) de ne jamais oublier que dire non c’est regagner son énergie, son temps, son corps, sa vie et c’est pas d’être plate ou pas fine. En disant non on retrouve l’énergie qu’on peut ensuite investir dans ce qui nous tient vraiment à cœur. Je le dis aux femmes plus jeunes, aux femmes plus vieilles et je me le dis à moi tous les jours », a-t-elle précisé à EnBeauce.com.

Pour finir sa conférence, Catherine Dorion a cherché à interroger les participantes sur ce qui les empêche, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, d’agir et de faire les choses dont elles auraient envie, de faire ce qui a du sens pour elles.

Elle a été agréablement surprise par la réponse de la population beauceronne à cette rencontre et a particulièrement apprécié la discussion qui a suivi sa présentation. « Les gens ici sont pleins de désirs et de projets. Ça me donne toujours espoir de voir que les gens s’organisent pour que les choses aillent mieux et qu'ils créent de la résistance quand ils sentent que le bien être collectif est menacé. »

Pour la Journée internationale des droits des femmes, Catherine Dorion tient finalement à rappeler aux femmes d’assumer la lutte, le besoin de lutte, la beauté de la lutte et que s'auto défendre, exiger la justice, l’égalité ainsi que la dignité n’est pas un truc de chialeuse, mais simplement la chose la plus fondamentale et la plus normale qui soit.

Une présidente d’honneur inspirante

L’événement s’est déroulé sous la présidence d’honneur de Dominique Veilleux, consultante en stratégie et solution marketing web. Engagée dans le rayonnement des initiatives féminines de la région, elle a tenu un discours inspirant en ouverture.

« Nos droits existent parce que des femmes ont parlé. Pendant des siècles, les femmes ont été réduites au silence et maintenant, partout dans le monde, les droits des femmes sont menacés. (...) Si aujourd'hui nous sommes ici, libres de parler, libres de choisir, c'est parce que des femmes ont osé. Elles ont osé s'affirmer, prendre leur place et défendre leurs droits. Mais rien de tout cela n’est garanti. Notre voix doit être entendue car quand on se tait, la menace grandit. (...) La voix des femmes est puissante. Elle dérange, elle bouscule. Parler ce n'est pas se plaindre. Parler c'est s'affirmer. C'est ouvrir la voie », a-t-elle souligné. « Maintenant je m'adresse à vous aussi dans la salle, à toutes les femmes qui sont présentes, ne laissez personne décider pour vous, ne laissez personne définir vos limites. Osez parler. Osez demander. Osez prendre votre place. »