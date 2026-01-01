La campagne « Une pose pour la rose » lance sa 9e édition

La campagne Une pose pour le rose a lancé sa 9ᵉ édition ce dimanche 8 mars. L’initiative, créée par la photographe Marilyn Bouchard de Pigment b, Photo et Design, vise à mobiliser des photographes bénévoles à travers le Québec afin d’amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

Entre le 11 et le 26 avril, des séances photo seront offertes au coût de 25 $ par image pour les femmes de 18 ans et plus. Les fonds recueillis seront remis à la Société canadienne du cancer. L’organisation souhaite réunir cette année environ 120 photographes bénévoles et atteindre un objectif de 250 000 $.

Dans la région, certaines séances auront lieu en Beauce, notamment à Saint-Georges et Vallée-Jonction. Daphnée St-Amour, de Sta Daphnée Photographe et Cathy Gauthier de Ma Passion CG Photographe, sont, pour le moment, les deux photographes participantes locales.

Selon les organisateurs, certaines séances pourront être bonifiées par la présence de maquilleurs, coiffeurs ou autres professionnels. Les profits générés par ces services supplémentaires seront également versés à la cause.

Lancée en 2017, l’initiative avait d’abord pour objectif d’amasser 3 000 $ pour la recherche sur le cancer du sein. Au fil des années, l’événement a pris de l’ampleur à l’échelle provinciale. Jusqu’à maintenant, plus d’un million de dollars ont été remis à la Société canadienne du cancer.



Les personnes intéressées à participer peuvent le faire en prenant rendez-vous en cliquant ici.