Une reconnaissance pour les 35 ans du CALACS Chaudière-Appalaches

Le CALACS Chaudière-Appalaches a reçu une reconnaissance officielle soulignant ses 35 années d’engagement auprès des personnes ayant été victimes de violences sexuelles, lors de son colloque L’Empreinte du trauma, tenu récemment.

C’est Stéphane Brown, attaché politique du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui s’est déplacé pour l’occasion afin de remettre un certificat honorifique à l’organisme. Devant un public composé de participant.e.s, de conférencier.ère.s et d’intervenant.e.s, il a tenu à souligner la portée du travail accompli par le CALACS au fil des décennies, ainsi que l’importance de son rôle dans la région.

Pour le CALACS Chaudière-Appalaches, cette marque de reconnaissance vient souligner un parcours marqué par l’engagement, la résilience et la volonté constante d’adapter ses services aux besoins des personnes accompagnées.

Fondé en 1991, le CALACS Chaudière-Appalaches offre des services d’aide, d’accompagnement et de sensibilisation en matière de violences sexuelles. Il poursuit aujourd’hui sa mission avec la même détermination : contribuer à une société plus juste, informée et sécuritaire.

Source: Julie Houde, responsable des communications