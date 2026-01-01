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Certificat du député de Beauce-Nord

Une reconnaissance pour les 35 ans du CALACS Chaudière-Appalaches

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20 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Le CALACS Chaudière-Appalaches a reçu une  reconnaissance officielle soulignant ses 35 années d’engagement auprès des personnes  ayant été victimes de violences sexuelles, lors de son colloque L’Empreinte du trauma, tenu récemment.

C’est Stéphane Brown, attaché politique du député de Beauce-Nord, Luc  Provençal, qui s’est déplacé pour l’occasion afin de remettre un certificat honorifique à l’organisme. Devant un public composé de participant.e.s, de conférencier.ère.s et  d’intervenant.e.s, il a tenu à souligner la portée du travail accompli par le CALACS au fil des décennies, ainsi que l’importance de son rôle dans la région. 

Pour le CALACS Chaudière-Appalaches, cette marque de reconnaissance vient souligner un  parcours marqué par l’engagement, la résilience et la volonté constante d’adapter ses services aux besoins des personnes accompagnées. 

Fondé en 1991, le CALACS Chaudière-Appalaches offre des services d’aide,  d’accompagnement et de sensibilisation en matière de violences sexuelles. Il poursuit  aujourd’hui sa mission avec la même détermination : contribuer à une société plus juste,  informée et sécuritaire. 

Source: Julie Houde, responsable des communications

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