La SQ met en garde contre différentes fraudes téléphoniques

La Sûreté du Québec met en garde la population contre une recrudescence de fraudes téléphoniques sur l’ensemble du territoire, incluant la Beauce.



Les fraudeurs utilisent diverses stratégies pour soutirer des renseignements personnels ou de l’argent en se faisant passer pour des représentants d’institutions financières, du gouvernement ou même des proches.

Selon les autorités, ces appels frauduleux peuvent sembler crédibles, notamment grâce à des techniques permettant de modifier le numéro affiché à l’écran. Les fraudeurs cherchent généralement à instaurer un climat de confiance afin d’obtenir des informations sensibles ou des paiements rapides.

Parmi les stratagèmes recensés, la fraude du faux conseiller financier demeure fréquente. Les victimes peuvent être informées d’une prétendue activité suspecte sur leur compte et invitées à transmettre leurs renseignements bancaires. La SQ rappelle qu’aucune institution financière ne demande ce type d’information par téléphone.

D’autres arnaques ciblent les citoyens en se faisant passer pour des représentants de l’Agence du revenu du Canada, en menaçant d’arrestation pour des impôts impayés, ou encore par la fraude dite « du grand-parent », où un individu prétend être un proche en situation d’urgence. Des cas de faux policiers réclamant des paiements pour des infractions impayées ont également été signalés.

La Sûreté du Québec recommande de ne jamais transmettre d’informations personnelles ou bancaires au téléphone et de prendre le temps de vérifier l’identité de l’interlocuteur en contactant directement l’organisme concerné à partir d’un numéro officiel.

En cas de doute ou pour signaler une fraude, les citoyens sont invités à communiquer avec leur service de police local ou avec le Centre antifraude du Canada.