Près de 3 000 $ amassés lors du Tournoi de L’ADO à Saint-Georges

L’organisme L’ADOberge Chaudière-Appalaches a amassé 3 000 $ lors de la première édition du Tournoi de L’ADO, tenue le 7 mars au Dek Hockey Saint-Georges, à Saint-Georges.

Les fonds serviront à soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité accompagnés par l’organisme.

L’événement a réuni 17 équipes réparties dans trois catégories, soit mixte récréatif, féminin récréatif et féminin compétitif. Selon l’organisation, cette première édition a bénéficié d’une participation importante et d’un engagement marqué de la communauté.

En plus des sommes amassées pour la mission de l’organisme, plus de 1 500 $ ont été remis en prix de présence lors du tournoi.

« La participation des équipes, l’implication des bénévoles et le soutien des commanditaires ont fait de cette édition un véritable succès. Ce tournoi est pour nous un moment fort de solidarité, et les sommes recueillies contribueront directement à notre mission d’accompagnement auprès des jeunes de la Beauce et leurs familles », a indiqué Marc-Antoine Boisvert, directeur général de L’ADOberge.

L’organisme souligne également l’apport de ses partenaires financiers dans la tenue de l’événement.

Cette activité s’inscrit dans les efforts de L’ADOberge pour diversifier ses initiatives de financement et poursuivre son soutien auprès des jeunes et des familles de la région.