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Médaille de la Lieutenante-gouverneure du Québec

Médailles honorifiques: 36 récipiendaires de la Beauce et des Etchemins

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22 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Au total, 36 citoyennes et citoyens de la Beauce et des Etchemins ont été honorés le samedi 14 mars, au Collège de Lévis, lors de cérémonies présidées par la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte.

Cette remise des médailles intervenait dans le cadre du lancement de la tournée provinciale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure, visant à reconnaître l’engagement et l’implication au sein des communautés.

À l’échelle de Chaudière-Appalaches, 94 personnes ont reçu une distinction, réparties entre les catégories Jeunesse (44) et Aîné(e)s (50). Parmi elles, une proportion importante provient de la Beauce et des Etchemins, illustrant, une fois de plus, l’implication soutenue de citoyens de la région dans la vie communautaire.

« Chaque engagement, petit ou grand, laisse une trace durable autour de soi. Aujourd’hui, nous soulignons la force de ces gestes qui construisent un Québec solidaire et tourné vers l’avenir », a déclaré l’honorable Manon Jeannotte.

Ces distinctions visent à mettre en lumière des parcours marqués par l’engagement, la détermination et le dépassement de soi. Elles soulignent des contributions concrètes, souvent réalisées dans l’ombre, mais essentielles au dynamisme des milieux de vie.

Dans un contexte où les régions comme la Beauce reposent fortement sur l’implication citoyenne, que ce soit dans les organismes, les initiatives locales ou les activités communautaires, cette reconnaissance prend une dimension particulière.

Les récipiendaires de la Beauce et des Etchemins : 

Médailles des aîné(e)s :

Diane Beaudoin (Saint-Georges)
Yvon Morin (Saint-Georges)
Odile Rancourt (Saint-Georges)
René Allen (Sainte-Aurélie)
Lyne Arsenault (Saint-Isidore)
Alain Audet (Lac-Etchemin)
Céline Bilodeau (Saint-Hilaire-de-Dorset)
Colette Bisson (Saint-Martin)
Simon Cloutier (La Guadeloupe)
Marcel Dubord (La Guadeloupe)
Christian Guillemette (Saint-Isidore)
Henri Lachance (La Guadeloupe)
Jérôme Lacroix (Saint-Hilaire-de-Dorset)
Julien Lessard (La Guadeloupe)
Ghislain Poirier (Saint-Gédéon-de-Beauce)
Jean Pouliot (Saint-Camille-de-Lellis)
Jocelyn Pouliot (La Guadeloupe)
Claudette Roy (Saint-Gédéon-de-Beauce)
Lise Roy (La Guadeloupe)
Thérèse Talbot (Saint-Martin)
Daniel Thibault (Saint-Magloire)
Réal Turgeon (Saint-Isidore)

Médailles de la jeunesse :

Matis Bernard (Sainte-Marie)
Marianne Davignon (Saint-Georges)
Émy Guérin (Sainte-Marie)
Noémie Laplante (Saint-Georges)
Julianne Nadeau (Lac-Etchemin)
Dylan Steev Ramirez Escobar (Saint-Georges)
Félix-Antoine Vachon (Saint-Georges)
Mathias Veilleux (Beauceville)
Alexis Dubuc (Saint-Odilon-de-Cranbourne)
Danika Labonté (Saint-Benjamin)
Ophélie Lamarre (Sainte-Clothilde-de-Beauce)
Meggan Leblond (Saint-Bernard)
Aya Nil (Saint-Anselme)
Marilou Veilleux (Saint-Honoré-de-Shenley)

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