Le Guide Michelin 2026 met en lumière deux tables beauceronnes

La sortie du Guide Michelin 2026 met en valeur deux restaurants de la Beauce, alors que le Restaurant 1668, à Saint-Georges, et le Saindoux Restaurant BBQ, à Sainte-Marie, figurent parmi les établissements reconnus cette année au Québec, une première visibilité de ce type pour la région.

Le Restaurant 1668 se retrouve dans la catégorie des restaurants recommandés (Sélection Michelin), qui regroupe des établissements offrant une cuisine soignée jugée digne d’intérêt.

De son côté, le Saindoux Restaurant BBQ obtient la distinction Bib Gourmand, attribuée aux adresses proposant une cuisine de qualité à prix accessible.

Au total, 85 restaurants québécois figurent dans cette sélection 2026, dont 18 nouveaux établissements. Les deux adresses beauceronnes sont les seules de la région de Chaudière-Appalaches à y apparaître.

Ces reconnaissances reposent notamment sur la qualité de l’offre culinaire et sur l’utilisation de produits locaux.

Le Restaurant 1668 mise sur des ingrédients québécois et une approche axée sur l’expérience globale, tandis que le Saindoux Restaurant BBQ met de l’avant une offre spécialisée autour du porc, avec une traçabilité complète de ses produits.

Cette entrée dans le Guide Michelin marque ainsi une étape pour le secteur culinaire régional, alors que la notoriété internationale de cette publication pourrait attirer de nouveaux visiteurs dans les prochaines années.