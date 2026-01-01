La Maison de la Famille Beauce-Etchemins se joint au mouvement «Le Communautaire à boutte»

En appui au mouvement « Le Communautaire à boutte », la Maison de la Famille Beauce-Etchemins a suspendu ses activités et fermé ses portes à la population jusqu'au 2 avril prochain inclusivement.

Après des années à offrir des services essentiels à la population de Beauce-Sartigan, l’organisme se joint aujourd’hui à ce mouvement afin de sensibiliser la population et les décideurs à la réalité du milieu communautaire; des besoins grandissants, des ressources insuffisantes.

Depuis sa fondation en 1992, l’organisme a soutenu des milliers de personnes et de familles grâce à ses services de soutien alimentaire, aux droits d’accès supervisés, à ses programmes et activités familiales, au soutien en allaitement, aux dons gratuits et à de nombreuses autres initiatives.

Toutefois, malgré une demande toujours croissante et un contexte social de plus en plus difficile, les ressources financières n’ont jamais suivi la réalité du terrain.

Cette situation exerce depuis longtemps une pression considérable sur les équipes du communautaire. Dévoués et indispensables, les travailleuses et travailleurs œuvrent pourtant dans des conditions largement insuffisantes : salaires peu compétitifs, surcharge constante, manque de stabilité et protections limitées. Cette réalité entraîne un épuisement grandissant et met directement à risque la capacité d’offrir des services de qualité à la population.

« Nous avons tout tenté : optimiser nos ressources, réduire certaines dépenses, réorganiser nos services et multiplier les demandes de financement. Il faut parfois déposer jusqu’à treize demandes pour un même partenaire. Dans ces conditions, il devient extrêmement difficile de maintenir des ressources qualifiées. Aujourd’hui, nous lançons un cri d’alarme. C’est un moment très difficile pour notre équipe, mais aussi pour la communauté qui dépend de nos services », a affirmé Sandra Fournier, directrice générale.

Une grande partie de l’équipe participera également à la journée de sensibilisation qui se tiendra à l’Assemblée nationale le 2 avril.

La population est invitée à suivre la page Facebook de l’organisme afin de connaître les différentes activités de sensibilisation prévues durant cette période.