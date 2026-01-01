Le communautaire à boutte: les organismes d'ici se mobilisent

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Plus de 1 500 organismes communautaires sont en grève partout au Québec, dont 42 en Chaudière-Appalaches, dès aujourd'hui et jusqu'au 2 avril prochain.

Ensemble, ils visent à dénoncer le sous-financement chronique du milieu et exiger des investissements structurants de la part du gouvernement du Québec.

En plus des 42 organismes en grève en Chaudière-Appalaches, 84 organisations ont officialisé leur soutien au mouvement, dont 33 couvrant le territoire de Beauce-Etchemins.

Dans le cadre de cette grève de services, la plupart des services essentiels sont maintenus, mais la majorité des activités des organismes sont suspendues pour faire place à la mobilisation. Plusieurs organisations soutenant le mouvement ont également réduit leurs services, même si elles n’ont pas de mandat de grève.

En Chaudière-Appalaches, diverses cellules locales mèneront des activités de sensibilisation, de visibilité et d’éducation populaire au cours des prochains jours. La mobilisation culminera le 2 avril à Québec, devant l’Assemblée nationale, où des milliers de travailleuses et travailleurs se rassembleront pour interpeller directement les décideurs. Cela comprend neuf autobus en provenance de Chaudière-Appalaches.

Des témoignages seront diffusés sur les réseaux sociaux et la CDC Beauce-Etchemins invitent toutes les personnes touchées à partager pour que le message s'étende. De plus, la corporation tiendra un événement de solidarité sur son terrain le 1er avril et tous les citoyens sont invités à s'y joindre. D'autres actions tenues secrètes se dérouleront au cours de ces deux semaines, toujours de façon pacifique.

Notons qu'en Beauce-Etchemins, un organisme d’action communautaire autonome sur trois considère être en situation de précarité. Avec l’importante inflation des dernières années et sans indexation suffisante, les enjeux financiers s’accumulent et menacent de forcer la fermeture définitive de certains organismes. Avec ses deux semaines de grève, le mouvement « Le communautaire à boutte » veut démontrer, ne serait-ce que partiellement, l’immense impact qu’auraient ces fermetures.

Des revendications structurantes pour l’avenir du Québec

L’action communautaire autonome fait partie intégrante du filet social. Or, son travail, souvent invisible, est perçu comme une vocation, une passion ou un engagement. Les compétences et l’expertise des travailleuses et travailleurs sont pourtant connues. Elles doivent maintenant être reconnues à leur juste valeur et rémunérées de façon adéquate.

Partout au Québec, les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans le maintien du filet social et répondent à des besoins croissants dans un contexte de précarité grandissante. Or, sans financement stable et adéquat, leur capacité d’agir est compromise. À travers « Le communautaire à boutte », les organismes du Québec revendiquent :

- des conditions de travail décentes pour les travailleuses et travailleurs du communautaire;

- un financement suffisant à la mission;

- une reconnaissance pleine et entière des organismes;

- la protection de l’autonomie et la fin du financement précaire;

- un engagement clair à investir dans le modèle communautaire comme pilier stratégique.

Écoutez les détails régionaux dans l'entrevue vidéo ci-dessus avec Olivier Turcotte, responsable des communications à la CDC Beauce-Etchemins.