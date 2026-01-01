Une loterie pour soutenir les enfants vulnérables au CPS Les Passerelles

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles a lancé officiellement, ce mercredi 25 mars à Saint-Georges, la deuxième édition de sa loterie annuelle, une initiative visant à amasser 100 000 $ afin de soutenir les enfants en situation de grande vulnérabilité et de réduire les délais d’attente dans ses services sur le territoire.

Les fonds recueillis par la vente de 5 000 billets à 20 $ serviront à embaucher une ressource professionnelle supplémentaire. Pour un organisme encore jeune, cette loterie représente un levier important afin de mieux répondre à la demande croissante dans la région.

« Cette loterie-là, pour le centre de pédiatrie sociale, c’est une activité-bénéfice importante, a expliqué la directrice du CPS Les Passerelles, Valérie Poulin. Elle rappelle que l’organisme mise actuellement sur trois principales sources de financement autonome : On a la loterie, on a la guignolée au centre de pédiatrie et on a l’Atelier du bonheur ici, sur lequel on mise également pour amasser des fonds. »

L’objectif principal de la campagne est de permettre l’ajout d’un intervenant ou d’une intervenante sur le terrain. « Les fonds permettraient d’embaucher une ressource supplémentaire pour le centre de pédiatrie sociale. Actuellement, au centre de pédiatrie sociale, on a trois intervenants terrain qui donnent des services aux enfants. Et malheureusement, ce n’est pas suffisant », a indiqué Valérie Poulin.

Selon elle, l’organisme dessert actuellement 212 enfants, une charge importante pour l’équipe en place. Une nouvelle personne permettrait de mieux répondre à cette demande tout en donnant des réponses plus rapides.



« À trois intervenantes, ça fait beaucoup. Donc, à un moment donné, on a comme une limite à accueillir des enfants. Malheureusement, on est en liste d’attente et on aimerait bien pouvoir justement répondre à ces besoins-là. » L"organisme précise que le délai d’attente pour les nouvelles familles est actuellement d’environ trois mois.

La directrice a aussi insisté sur la réalité actuelle des organismes communautaires, qui doivent compter sur des professionnels qualifiés et rémunérés adéquatement.

« On est plus à l’époque où les organismes communautaires faisaient affaire avec des bénévoles, a-t-elle affirmé. On a besoin de sous, on a besoin de plus d’argent pour justement avoir des ressources et les garder aussi, si on veut diminuer un taux de roulement des employés et être en mesure d’avoir des salaires adéquats. »

Un président d’honneur pour faire rayonner la cause

Pour cette deuxième édition, le CPS Les Passerelles a choisi de se doter d’un président d’honneur, une première dans l’histoire de sa loterie. Le rôle a été confié à Joël Veilleux, propriétaire du Métro Laval Veilleux à Saint-Georges, dont l’entreprise offre le grand prix, soit 100 $ d’épicerie par semaine pendant un an, pour une valeur totale de 5 200 $.

Valérie Poulin voit dans cette implication un apport important: « Pour nous, avoir un président d’honneur, c’est avoir quelqu’un qui a une certaine notoriété et qui va nous aider dans la promotion de la loterie, mais également dans la promotion du centre de pédiatrie, parce qu’on est encore un jeune organisme. »

Joël Veilleux a expliqué avoir accepté l’invitation après avoir mieux découvert la mission du centre. « On se fait demander beaucoup de choses en tant que patron, et c’est bien correct, mais quand Julie-Pier Vachon a commencé à me parler de mes filles et de ma femme, on a tendance à laisser parler, puis discuter », a-t-il raconté.

« J’ai la chance d’avoir des enfants en santé. Chaque famille a ses défis. J’ai été chanceux, donc je me suis dit pourquoi pas ? Pourquoi pas embarquer. »

La vente des billets est lancée depuis ce mercredi 25 mars et ce, jusqu'au 16 juin prochain. Ils peuvent être achetés en ligne, par l’entremise de bénévoles ou auprès des différents points de vente annoncés par l’organisme.