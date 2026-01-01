Déjeuner-conférence sur les relations toxiques et comment en sortir

Le prochain déjeuner-conférence de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches (BEA) se tiendra le mardi 14 avril à compter de 8 heure.

La conférencière invitée pour cette rencontre est Nancy Simard, coach en Programmation Neuro Linguistique (PNL) et hypnothérapeute. Elle abordera les relations toxiques et comment en sortir sous l’angle de la PNL (Programmation Neuro Linguistique) et de l’hypnose ericksonnienne.

« Bien que nos relations se passent généralement bien, nous vivons parfois des relations houleuses, voire difficiles avec les gens qui nous entourent », a mentionné Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. « Comment en sortir sans y laisser toutes nos plumes et sans briser des relations qui nous sont importantes? C’est exactement ce qui vous sera présenté pendant la conférence. »

Cette activité aura lieu au restaurant Le Baril-Grill situé au 1390, boulevard Dionne, à Saint-Georges. Le déjeuner sera servi à compter de 8 heure et la conférence aura lieu de 9 h à 10 h 30.

Pour renseignements supplémentaires et inscription, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000 et, s’il n’y a pas de réponse, veuillez laisser votre message.