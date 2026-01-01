Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Chaudière-Appalaches

Près de 150 000 $ pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie

durée 16h15
26 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Un montant de 147 192 $ sera versé à l'organisme GRIS Chaudière-Appalaches pour la réalisation d'un projet de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

C'est le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un financement global de 2 924 383 $ sur trois ans, visant à soutenir des projets soumis par des organismes communautaires, à la suite de l'appel de projets du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

L'appel a permis de soutenir 21 projets portés par des organismes répartis dans 11 des 17 régions du Québec. L'initiative soutenue pour Chaudière-Appalaches s'intitule Prisonniers du labyrinthe.

« Je me réjouis de ce financement important pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans nos communautés. Il s'agit d'un soutien crucial pour mener à bien cette lutte au quotidien auprès de la population et avec cette dernière, dans un souci de sensibilisation collective à la nécessité de changer les choses durablement pour favoriser une société plus inclusive », a déclaré Samuel Poulin.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le communautaire à boutte: une première démonstration publique

Publié à 12h30

Le communautaire à boutte: une première démonstration publique

Une quarantaine de représentants d'organismes communautaires de Beauce-Etchemins ont participé ce matin, à des démonstrations silencieuses dans le cadre de la mobilisation Le communautaire à boutte. Affichant des pancartes et portant des bandeaux rouges au bras, Ils ont d'abord investi tranquillement les locaux du CLSC de Beauceville, qu'ils ont ...

LIRE LA SUITE
Une loterie pour soutenir les enfants vulnérables au CPS Les Passerelles

Publié hier à 14h00

Une loterie pour soutenir les enfants vulnérables au CPS Les Passerelles

Le Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles a lancé officiellement, ce mercredi 25 mars à Saint-Georges, la deuxième édition de sa loterie annuelle, une initiative visant à amasser 100 000 $ afin de soutenir les enfants en situation de grande vulnérabilité et de réduire les délais d’attente dans ses services sur le territoire. Les fonds ...

LIRE LA SUITE
Un investissement de 360 000$ pour soutenir le travail de rue en Beauce-Sartigan

Publié le 24 mars 2026

Un investissement de 360 000$ pour soutenir le travail de rue en Beauce-Sartigan

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan a reçu un investissement de 360 000 $, réparti sur trois ans, pour soutenir le service du volet « travail de rue » dans la MRC. Ce financement permettra de consolider les emplois de trois professionnels qui œuvrent au quotidien auprès des jeunes sur le territoire. L’objectif est d’aller à la rencontre des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge