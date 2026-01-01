Près de 150 000 $ pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie

Un montant de 147 192 $ sera versé à l'organisme GRIS Chaudière-Appalaches pour la réalisation d'un projet de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

C'est le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un financement global de 2 924 383 $ sur trois ans, visant à soutenir des projets soumis par des organismes communautaires, à la suite de l'appel de projets du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

L'appel a permis de soutenir 21 projets portés par des organismes répartis dans 11 des 17 régions du Québec. L'initiative soutenue pour Chaudière-Appalaches s'intitule Prisonniers du labyrinthe.

« Je me réjouis de ce financement important pour soutenir la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans nos communautés. Il s'agit d'un soutien crucial pour mener à bien cette lutte au quotidien auprès de la population et avec cette dernière, dans un souci de sensibilisation collective à la nécessité de changer les choses durablement pour favoriser une société plus inclusive », a déclaré Samuel Poulin.