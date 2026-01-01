La FADOQ en tournée en Beauce pour écouter ses membres

Le président de la FADOQ régions de Québec et Chaudière-Appalaches, Guy Bonneau, et le directeur général Michel Beaumont étaient de passage à Sainte-Aurélie, ce jeudi 26 mars, dans le cadre de la tournée régionale 2026.



Le but de ce déplacement était de rencontrer les clubs locaux du secteur, présenter les nouveautés à venir et échanger sur les enjeux vécus sur le terrain. Cette rencontre s’inscrit dans une série de visites à travers le territoire. En Beauce, le réseau compte 10 clubs et près de 4 759 membres, ce qui en fait un secteur important pour l’organisation.

Sur place, plusieurs éléments étaient à l’ordre du jour, notamment la reconnaissance du bénévolat, un enjeu central pour la vitalité des clubs.

« Dans notre façon de fonctionner, il y a deux rendez-vous annuels, au printemps et à l’automne. Un des objectifs, c’est de voir à ce que notre bénévole de l’année pour le secteur soit élu par l’ensemble des clubs », a expliqué Guy Bonneau, lors d'une entrevue avec EnBeauce.com



Au-delà de cet aspect, la rencontre visait aussi à accompagner les clubs dans certaines démarches administratives, notamment la mise à jour des règlements généraux et le fonctionnement des conseils d’administration locaux.

Une nouvelle image et des changements d’habitudes

La tournée a également permis de présenter la nouvelle identité visuelle de la FADOQ, qui sera déployée officiellement à l’échelle du Québec le 20 mai.

« On a une nouvelle image de marque au niveau de la FADOQ provinciale (…) alors aujourd’hui, on a fait la présentation de la nouvelle identité visuelle à nos membres », a mentionné le président. Des outils seront d'ailleurs fournis aux clubs, comme des pancartes, des épinglettes et du matériel visuel, afin d’assurer une uniformité à travers les quelque 750 clubs de la province.

Dans la même foulée, certaines habitudes évoluent, notamment dans le vocabulaire utilisé. « La fédération de l’âge d’or n’existe plus. Ce n’est plus un acronyme. C’est rendu une marque de commerce, On n'utilise désormais plus que FADOQ en majuscule dans nos communcations. Également, on ne parle plus des aînés, on parle des personnes de 50 ans et plus », a-t-il souligné.

Le défi du bénévolat et de la relève

Parmi les préoccupations soulevées lors de la tournée, la question du renouvellement des bénévoles demeure bien présente, y compris en Beauce. « Il y a des clubs qui éprouvent des difficultés à renouveler leur conseil d’administration. Ce n’est pas majeur, mais ça peut être un club ici et là », a reconnu Guy Bonneau.

À l’échelle régionale, un club a déjà cessé ses activités faute de relève dans la région de Charlevoix. L’organisation tente donc d’accompagner les milieux pour éviter d’autres fermetures.

« On va faire une intervention pour faire en sorte que le club - qui se retrouverait dans cette situation - demeure vivant (…) parce que la volonté, c’est de maintenir nos 50 ans et plus toujours en action », a-t-il insisté.

Guy Bonneau a souligné que des ressources étaient disponibles au siège social à Québec pour soutenir les clubs, tant sur le plan administratif que pour la planification des activités.

Au-delà des réalités locales, la tournée permet aussi de faire le lien avec les dossiers défendus à l’échelle provinciale. « Dans mon mot du président, on fait état aujourd’hui de tout ce qui touche au logement, à la santé et aux aspects financiers », a indiqué Guy Bonneau, évoquant notamment les enjeux fiscaux et les crédits d’impôt auxquels plusieurs membres sont confrontés.

Ces préoccupations sont ensuite relayées auprès des gouvernements par l’organisation provinciale.

Un regard critique sur le budget du Québec

Profitant de la présence de la direction régionale, EnBeauce.com a également abordé le récent budget du gouvernement du Québec avec Michel Beaumont. Le directeur général a salué certains investissements, tout en exprimant des réserves sur d’autres aspects.

« On est très contents de l’investissement annoncé pour leur stratégie nationale de prévention en santé, pour ce point-là, nous, ça fait longtemps qu’on dit que prévenir les maladies passe par l’activité physique », a-t-il expliqué. Selon lui, ces mesures pourraient contribuer à atténuer les effets du vieillissement et à réduire la pression sur le système de santé.

Cependant, il estime que les efforts sont insuffisants en matière de soins à domicile.

« Ils ont investi des sommes insuffisantes en services de soins à domicile. Nous, dans un mémoire pré-budgétaire, on leur avait demandé de doubler la somme », a-t-il affirmé.

Michel Beaumont souligne que ces services sont difficiles d’accès pour plusieurs personnes, en raison des démarches administratives et du manque de personnel. « C’est compliqué. Il faut être accrédité par un travailleur social. Il faut aller faire des rencontres, il y a un manque de personnel. Donc c'est long et il y a des listes d'attente », a-t-il ajouté, rappelant que le maintien à domicile permet pourtant de réduire les coûts pour l’État et d’améliorer la qualité de vie.

La tournée de la FADOQ permet ainsi de maintenir un lien direct avec les clubs locaux, tout en ramenant les préoccupations régionales à un niveau décisionnel plus large.

Dans un contexte où le vieillissement de la population se fait sentir dans plusieurs municipalités de la Beauce, ces échanges prennent une importance particulière pour adapter les services et soutenir la participation active des membres au sein de leur communauté.