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Manifestation pacifique

Le Communautaire à boutte continue de partager ses revendications

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31 mars 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La cellule locale Beauce-Etchemins du mouvement Le Communautaire à boutte poursuit ses revendications à travers des manifestations pacifiques à plusieurs endroit de la Beauce.

Après Beauceville et Sainte-Marie, une quarantaine de représentants du milieu communautaire se trouvaient ce matin au CLSC de Saint-Georges , puis un autre groupe devrait se rendre à Lac-Etchemin plus tard dans la matinée. 

Avec leurs pancartes à la main, ils réclament un meilleur financement et une plus grande reconnaissance de leur impact sur la communauté. On pouvait lire notamment « On veut, on peut, on mérite mieux! Un financement pour tous ces gens », « Le coeur plein, le ventre vide », ou encore « À boutte de se taire, ensemble on est solidaire! ». 

Rappelons qu'une manifestation provinciale est organisée ce jeudi 2 avril devant l'Assemblée nationale à Québec. Chaudière-Appalaches sera bien représenté à ce moment-là puisque neuf autobus en provenance d'ici se rendront à cet événement. 

Plus de 1 8000 oragnismes communautaire partout au Québec sont en grève depuis le 23 mars et jusqu'au 2 avril. Essentiels au maintien du filet social et répondants aux besoins croissants dans un contexte de précarité grandissante ils revendiquent :
- des conditions de travail décentes pour les travailleuses et travailleurs du communautaire;
- un financement suffisant à la mission;
- une reconnaissance pleine et entière des organismes;
- la protection de l’autonomie et la fin du financement précaire;
- un engagement clair à investir dans le modèle communautaire comme pilier stratégique.

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