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Beauce-Etchemins

Le communautaire à boutte: une première démonstration publique

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26 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

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Une quarantaine de représentants d'organismes communautaires de Beauce-Etchemins ont participé ce matin, à des démonstrations silencieuses dans le cadre de la mobilisation Le communautaire à boutte.

Affichant des pancartes et portant des bandeaux rouges au bras, Ils ont d'abord investi tranquillement les locaux du CLSC de Beauceville, qu'ils ont occupés pendant une dizaine de minutes. Le groupe s'est ensuite rendu dans le hall d'entrée du CHSLD de Beauceville pour faire le même exercice.

Après, la troupe s'est dirigée vers Sainte-Marie pour répéter la démonstration au CLSC de l'endroit.

Rappelons que depuis lundi, plus de 1 500 organismes communautaires sont en grève partout au Québec, dont plus de 40 en Chaudière-Appalaches, et ce, jusqu'au 2 avril prochain. Le mouvement vise à dénoncer le sous-financement chronique du milieu et exiger des investissements structurants de la part du gouvernement du Québec.

Dans le cadre de cette grève, la plupart des services essentiels sont maintenus, mais la majorité des activités des organismes sont suspendues pour faire place à la mobilisation. Plusieurs organisations soutenant le mouvement ont également réduit leurs services, même si elles n’ont pas de mandat de grève.

La mobilisation provinciale se conclura par une grande manifestation le 2 avril devant le parlement de l'Assemblée nationale du Québec.

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