Plus de 100 personnes manifesteront à Québec pour le milieu communautaire

Plus d’une soixantaine de représentants du milieu communautaire se sont réunis ce mercredi 1er avril à la CDC Beauce-Etchemins de Saint-Georges, dans le cadre de la campagne « Le communautaire à boutte ».

Cette mobilisation précède une manifestation prévue ce jeudi 2 avril devant l’Assemblée nationale à Québec, à laquelle plus de 100 personnes de la Beauce et des Etchemins doivent participer. Les organismes présents avaient pour objectif de créer la banderole locale qui sera dans le cortège des manifestants.

Cette action s’inscrit dans un mouvement provincial marqué par deux semaines de grève ayant impliqué plus de 1 800 organismes communautaires.

Sur place, il était possible d'apercevoir les nombreux messages des organismes communautaires de la région qui souhaitent interpeller le gouvernement: « La Véranda Centre-Femmes est à boutte de faire des miracles avec des miettes », « Le Berceau à boutte d'être connu mais pas reconnu » ou encore « Le Comptoir régional de Beauce est à boutte des extra-tâches sans reconnaissance!! ».

Pour rappel, les participants dénoncent un sous-financement qu’ils jugent chronique et réclament des investissements plus stables pour assurer la continuité de leurs services.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, 103 organismes ont pris part à la mobilisation ou ont exprimé leur appui, dont 39 en Beauce-Etchemins. Selon les données avancées par les organisations, un organisme d’action communautaire autonome sur trois dans la région se trouve actuellement en situation de précarité financière.

Les intervenants soulignent que la hausse des coûts liée à l’inflation, combinée à un financement jugé insuffisant, fragilise plusieurs organismes et pourrait mener à des fermetures.

La manifestation prévue à Québec vise notamment à faire pression pour obtenir un financement à la mission, de meilleures conditions de travail et une reconnaissance accrue du rôle du milieu communautaire.

La mobilisation de cette semaine constitue une étape importante pour les organismes de la région, qui souhaitent maintenir leurs services essentiels auprès de la population tout en assurant leur pérennité.

