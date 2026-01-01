«Fièrement agricole» se déroulera à Lambton cette année

C’est dans un lieu hautement symbolique, la Maison familiale rurale (MFR) du Granit et l’École primaire de Saint-Romain, que s'est tenu, ce jeudi 9 avril, le dévoilement de la programmation 2026 de Fièrement agricole, sous le thème évocateur L’empreinte des femmes.

Réunissant les milieux agricole, politique, éducatif et leurs partenaires, la conférence de presse a permis de mettre en lumière bien plus qu’un événement: un véritable mouvement enraciné dans son territoire, qui tisse des liens durables entre l’agriculture et la communauté.

«Fièrement agricole, c’est plus qu’un événement. C’est un mouvement qui s’enracine dans le milieu, qui soutient la relève et qui crée des liens durables entre les générations», souligne Marie-Ange Richard, chargée de projet.

Le choix du lieu n’était pas anodin, car il regroupe les deux écoles gagnantes du projet Tomate que c’est bon! En s’installant au cœur d’un milieu éducatif, Fièrement agricole a voulu rappeler que l’avenir de l’agriculture passe d’abord par la relève, par les jeunes, par ceux et celles qui apprendront à cultiver, à comprendre et à transmettre.

Au fil des derniers mois, cette vision a pris forme concrètement dans les écoles de la région. Grâce à Tomate que c’est bon! (1er projet), des élèves du primaire ont pu vivre l’agriculture; les mains dans la terre, les yeux brillants de curiosité et de fierté. Du semis à la croissance, jusqu’à la vente de leurs plants à la population le 9 mai prochain lors de Fièrement agricole, ces jeunes vont découvrir que l’agriculture est bien plus qu’un métier: c’est une expérience vivante, porteuse de sens et de fierté.

Le 2e projet Tomate que c’est bon!, un jardin hydroponique, permettra aux élèves de la MFR de développer l’entrepreneuriat via une culture innovante. Ce projet est financé par la MRC du Granit dans le cadre de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) du Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 2 « Développement territorial ».

L’édition 2026, qui se tiendra le 9 mai prochain à l’aréna de Lambton, s’inscrit dans cette même volonté de rassemblement, tout en mettant à l’honneur un pilier fondamental de notre agriculture: les femmes. À travers le thème L’empreinte des femmes, Fièrement agricole souhaite reconnaître celles qui, depuis toujours, nourrissent, innovent, transmettent et façonnent le visage de nos campagnes avec force et amour.

Les citoyens et les producteurs sont invités, de 10 h à 17 h, à vivre une journée immersive où l’agriculture se dévoile sous toutes ses formes. Entre découvertes, rencontres et saveurs du terroir, chacun pourra se rapprocher de cette réalité qui nous unit tous, que l’on soit producteur, citoyen ou simplement curieux. L’événement promet une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle, où l’apprentissage se mêle au plaisir, et où les échanges prennent toute leur place.

La journée se prolongera en soirée avec une expérience unique: le souper VIP L’empreinte des femmes. Dans un esprit convivial, cette rencontre permettra de célébrer le rôle des femmes en agriculture, de mettre en lumière des parcours inspirants et de partager un moment gourmand aux saveurs du territoire. La soirée sera aussi le moment d’honorer les trois gagnantes du concours: Fièrement inspirante. Pour ce souper, les billets sont en vente sur le site Internet de l'événement (www.fierementagricole.com).

Projet mobilisateur et inclusif

Derrière cette initiative se trouve une mobilisation remarquable du milieu. Producteurs et productrices, institutions scolaires, organismes locaux, partenaires financiers et politiques unissent leurs forces pour faire de Fièrement agricole un projet porteur, durable et profondément humain. Cette collaboration témoigne d’une volonté commune de valoriser l’agriculture, de soutenir la relève et de renforcer le lien entre la population et ceux qui la nourrissent.

Toute la population est invitée à se joindre à cette grande célébration le 9 mai prochain à l’aréna de Lambton, dès 10 h. L’entrée sur le site est gratuite, afin de permettre à tous de vivre cette expérience rassembleuse.

Signalons que le projet est porté cette année par les Syndicats locaux de l’UPA du Granit-Frontenac et de Beauce-Sartigan, la MRC du Granit, la Municipalité de Lambton, et la Fédération de l’UPA-Estrie.