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Léa Giroux

Une Georgienne de 4 ans reçoit une prothèse pour faire du vélo

durée 14h15
25 mai 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Léa Giroux, une résidente de Saint-Georges âgée de 4 ans, a reçu une prothèse payée par l’Association des Amputés de guerre et spécialement conçue pour faire du vélo.

Cette enfant adore être active et essayer de nouvelles activités. Grâce à une prothèse spécialement conçue pour tenir un guidon de vélo, Léa peut pratiquer ce sport en toute sécurité. La prothèse a été payée par l’Association des Amputés de guerre.

Léa est née sans main gauche. Peu de temps après sa naissance, elle a été inscrite au Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) de l’association, lequel offre à ses adhérents et adhérentes de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels ainsi que du soutien moral.

« Nous sommes très reconnaissants envers l’association pour leur soutien financier. L’achat de membres artificiels est très coûteux et savoir que l’association est là pour nous soutenir nous rassure beaucoup », explique Katherine, la mère de Léa.

L’association ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Ses programmes existent grâce au soutien du public envers le Service des plaques porte-clés. Pour en savoir plus, visitez le site amputesdeguerre.ca ou composez le 1 800 250-3030.

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