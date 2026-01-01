Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour améliorer la sécurité des jeunes

Des sacs à dos plus visibles près de certaines écoles primaires

durée 10h00
24 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La Sûreté du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), lance un projet visant à améliorer la sécurité des jeunes élèves qui se déplacent à pied entre l’école et la maison.

L’initiative consiste à distribuer des housses réfléchissantes pour sacs à dos à des élèves de 1re et de 2e année du primaire, dans certaines écoles du Québec.

Ces housses à haute visibilité recouvrent le sac à dos des enfants afin de les rendre plus facilement repérables par les automobilistes, particulièrement lorsque la luminosité est faible ou lors de mauvaises conditions météorologiques.

On y retrouve l’inscription « Prudence » ainsi qu’un logo de tortue, un rappel destiné aux conducteurs afin de réduire leur vitesse et d’adopter un comportement sécuritaire aux abords des zones scolaires.

Selon la SQ, les housses seront distribuées dans des écoles dont l’environnement présente des enjeux de cohabitation entre les différents usagers de la route. À terme, plus de 3 000 élèves devraient en bénéficier.

La Sûreté du Québec rappelle que les écoliers font partie des usagers vulnérables, puisqu’ils disposent de peu ou pas de protection lors de leurs déplacements.

Le projet s’inscrit dans la Stratégie en sécurité des réseaux de transport, qui vise notamment à renforcer la prévention autour des écoles primaires et à rendre les déplacements des élèves plus sécuritaires.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La revue de la semaine

Publié hier à 16h15

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 16 mai Le ministre Samuel Poulin lance une réflexion nationale sur les infrastructures municipales Une grande réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales au Québec ...

LIRE LA SUITE
Feux de forêt: une fin de semaine à haut risque dans la région

Publié hier à 15h00

Feux de forêt: une fin de semaine à haut risque dans la région

La SOPFEU appelle à la prudence en Chaudière-Appalaches pour la fin de semaine, alors que le danger d’incendie variera d’élevé à extrême dans plusieurs régions du Québec, dont la Beauce, ce samedi 23 et ce dimanche 24 mai. Selon l’organisation, les secteurs du sud et de l’est de la province seront particulièrement à surveiller. La ...

LIRE LA SUITE
Quatre cadets récompensés pour leur bravoure, leur sang-froid et leur sens du devoir

Publié le 22 mai 2026

Quatre cadets récompensés pour leur bravoure, leur sang-froid et leur sens du devoir

Marianne Felteau, Michaël Giguère, Geneviève Labbé et Hugo Pelletier, du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie et de l’Escadron 881 Saint-Joseph-de-Beauce, ont reçu une médaille honorifique de la part du député fédéral de Beauce, Jason Groleau. Cette reconnaissance leur a été remise afin de souligner leur bravoure, leur sang-froid et leur sens du ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge