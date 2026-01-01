Des sacs à dos plus visibles près de certaines écoles primaires

La Sûreté du Québec, en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), lance un projet visant à améliorer la sécurité des jeunes élèves qui se déplacent à pied entre l’école et la maison.

L’initiative consiste à distribuer des housses réfléchissantes pour sacs à dos à des élèves de 1re et de 2e année du primaire, dans certaines écoles du Québec.

Ces housses à haute visibilité recouvrent le sac à dos des enfants afin de les rendre plus facilement repérables par les automobilistes, particulièrement lorsque la luminosité est faible ou lors de mauvaises conditions météorologiques.

On y retrouve l’inscription « Prudence » ainsi qu’un logo de tortue, un rappel destiné aux conducteurs afin de réduire leur vitesse et d’adopter un comportement sécuritaire aux abords des zones scolaires.

Selon la SQ, les housses seront distribuées dans des écoles dont l’environnement présente des enjeux de cohabitation entre les différents usagers de la route. À terme, plus de 3 000 élèves devraient en bénéficier.

La Sûreté du Québec rappelle que les écoliers font partie des usagers vulnérables, puisqu’ils disposent de peu ou pas de protection lors de leurs déplacements.

Le projet s’inscrit dans la Stratégie en sécurité des réseaux de transport, qui vise notamment à renforcer la prévention autour des écoles primaires et à rendre les déplacements des élèves plus sécuritaires.