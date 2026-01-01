La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 16 mai

Le ministre Samuel Poulin lance une réflexion nationale sur les infrastructures municipales

Une grande réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales au Québec se mettra en branle dès la semaine prochaine.

«Souper au homard» du Bercail: une somme amassée de 67 620 $

Le 18e Souper au homard de l’organisme Au Bercail, et de sa fondation, a permis d’amasser un somme totale de 67 620 $.

«Partons, la mer est belle», un premier opus pour l’Ensemble Renouveau

Dans le but d'ériger des ponts entre les musiques classique, traditionnelle et populaire, l'Ensemble Renouveau présente son tout premier album intitulé Partons, la mer est belle, qui se veut un grand hommage aux airs des cahiers de La Bonne Chanson, ces recueils patrimoniaux de l’héritage musical folklorique canadien.

Dimanche 17 mai

Liane Loignon reconduite à la présidence de l'Afeas de Saint-Georges

Liane Loignon a été reconduite à la présidence de l’Association féministe d’éducation et d’action sociale (Afeas) de Saint-Georges.

La «Fête familiale» en quelques photos

Le premier vrai beau week-end du printemps dans la région aura permis d'assurer le succès de la Fête familiale, qui s'est tenue ce dimanche au Parc des Sept-Chutes de Saint-Georges.

Lundi 18 mai

Deux athlètes beaucerons récompensés aux championnats canadiens de judo

Deux athlètes du Club de judo de Saint-Georges se sont illustrés lors des Championnats canadiens de judo 2026, disputés du 14 au 17 mai à Calgary.

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction lance sa saison 2026

L’Autodrome Chaudière a officiellement lancé sa saison 2026 ce samedi 16 mai, avec la présentation de son premier programme réunissant plusieurs catégories de stock-car devant les amateurs réunis à Vallée-Jonction.

Mardi 19 mai

Décès d’un adolescent à Frampton: une nouvelle arrestation

Les policiers de la Division d’enquête sur les meurtres et disparitions liés au crime organisé de la Sûreté du Québec ont procédé, ce mardi 19 mai, à l’arrestation d’un nouveau suspect en lien avec les événements de violence survenus à Frampton le 16 septembre 2024, au cours desquels un adolescent de 14 ans avait perdu la vie.

L’Aérofête de Beauce promet «un programme de vols impressionnant»

Douze ans après sa dernière présentation, L’Aérofête de Beauce revient en force cette année avec «un programme de vols impressionnant», orchestré pour le mercredi 24 juin prochain.

En amour, je dis non à la violence: un jeu pour sensibiliser les jeunes et les adultes

Dans l’objectif de sensibiliser les jeunes différemment, l’organisme Havre l’Éclaircie a créé un jeu de carte intitulé « En amour, je dis non à la violence. »

Mercredi 20 mai

Jeux du Québec 2027: la Municipalité de Saint-Martin accueillera du baseball

La municipalité de Saint-Martin accueillera des compétitions de baseball dans le cadre de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra à Saint-Georges du 30 juillet au 7 août 2027.

Alphare célèbre 30 ans d’alphabétisation populaire en Beauce

C’est au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, et entouré d’une centaine d’invités, composés d’élus, de bénévoles, d’apprenants, de membres de l’équipe et de nombreux partenaires du milieu, que l’organisme Alphare a célébré, le 14 mai, son 30e anniversaire d’existence en Beauce.

La Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce fraudée «d'au moins 211 289 $»

Une ex-employée qui agissait comme commis comptable pour l’organisation depuis mai 2024, aurait dérobé «au moins 211 289 $» à la Paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce.

La Victoire blanchit la Charge et remporte la Coupe Walter

Après avoir blanchi la Charge d'Ottawa 4 à 0, Marie-Philip Poulin et la Victoire de Montréal ont remporté la Coupe Walter pour la première fois de leur histoire.

Jeudi 21 mai

Plus de 108 M$ en projets accompagnés par le CEB en 2025

Le Conseil économique de Beauce a présenté, ce mardi 20 mai, le bilan de ses activités pour l’année 2025 lors de son assemblée annuelle tenue à L’Autel des 12 Cabochons. L’organisme affirme avoir accompagné 180 dossiers d’entreprises représentant plus de 108 millions de dollars en projets d’investissement dans la région.

Plus de 26 M$ investis dans le Centre BMR Avantis

Plus de 26 M$ de fonds privés seront investis dans le centre sportif multifonctionnel, présentement en construction à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Une nouvelle coupe, une même fierté pour les parents de Marie-Philip Poulin

Après cinq médailles olympiques, une dizaine de médailles des championnats du monde et de nombreux prix individuels, Marie-Philip Poulin a coché un nouvel objectif professionnel en remportant la Coupe Walter ce mercredi avec la Victoire de Montréal.

Vendredi 22 mai

Le 33e tournoi de golf de la CCINB s'est tenu sous la thématique Happy Gilmore

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a tenu la 33e édition de son tournoi de golf annuel ce jeudi, sous la présidence d’honneur de la Banque Scotia, au Club de golf Sainte-Marie.

La MRC Beauce-Sartigan soutien des promoteurs événementiels de la région

Le conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan a autorisé le versement de cinq aides financières totalisant 230 809 $ à des promoteurs événementiels du territoire afin de soutenir l’acquisition d’équipements visant à améliorer et professionnaliser l’offre touristique et culturelle régionale.

Saint-Georges: immersion à la compétition régionale de robotique Québec Rive-Sud

La polyvalente de Saint-Georges accueillait ce vendredi la compétition régionale Zone01-WRO Québec Rive-Sud 2026, organisée par Robotique Zone01.