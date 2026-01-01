Lancement de l’initiative «Grand bénévole beauceron»

Le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, a annoncé le lancement de l’initiative du Grand bénévole beauceron, un projet visant à reconnaître et à célébrer les citoyens qui s’impliquent de façon exceptionnelle au sein de la communauté.

Chaque saison, une personne se démarquant par son engagement bénévole sera mise à l’honneur. Pour l’occasion, le député lui remettra un certificat ainsi qu’une médaille honorifique.

Les citoyens de la Beauce sont invités à soumettre une candidature en tout temps durant l’année. Pour être admissible, la personne candidate doit être une personne vivante (aucune candidature posthume); résider dans la circonscription de Beauce; avoir réalisé la majorité de son bénévolat en Beauce; avoir exercé un bénévolat non rémunéré (les remboursements de frais raisonnables sont permis); et ne pas être membre du comité de sélection ni en situation de conflit d’intérêts.

Toute personne, organisme ou groupe peut soumettre une candidature. Une auto-candidature est acceptée, mais doit être soutenue par des lettres d’appui (maximum de trois)

Un jury composé de trois membres issus de la région aura la tâche d’évaluer chaque candidature reçue selon une grille de critères et de déterminer le Grand Bénévole beauceron.

«Les bénévoles sont le cœur battant de nos collectivités. Par leur générosité et leur engagement, ils contribuent chaque jour à bâtir une Beauce plus forte et plus solidaire. L’initiative du Grand bénévole beauceron est une façon concrète de leur dire merci », a souligné le député Groleau.

Les personnes intéressées à obtenir davantage d’informations ou à se procurer le cahier de candidature sont invitées à communiquer avec le bureau de circonscription du député ou à en faire la demande par courriel au jason.groleau@parl.gc.ca.