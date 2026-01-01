Les travaux à la toiture doivent s'enclencher cette année

Même s'il y a encore un manque à gagner important dans le financement, il est impératif que les travaux de réparation de la toiture de l'église de Saint-Prosper soient entrepris cette année.

«C'est ce qu'on s'était fixé comme objectif. Ça commence à être urgent avant qu'on ait de plus gros problèmes d'infiltration d'eau», a fait savoir le coordonnateur du comité de réfection, Francis Poulin, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Entreprise en novembre 2023, la campagne de financement au sein de la communauté, qui fait partie de la paroisse de Saint-Georges-de-Sartigan, a permis de récolter jusqu'ici environ 250 000 $, mais la restauration s'élèvera à plus de 400 000 $, a indiqué M. Poulin.

C'est la firme Architectes Moreau, de Saint-Georges, qui doit finaliser prochainement les plans et devis, avant que l'on puisse lancer les appels d'offres auprès des entrepreneurs.

Par ailleurs, pour générer une partie des revenus nécessaires au projet, la paroisse envisage de vendre l'espace de stationnement présentement utilisé par le CLSC de l'endroit.

Pour le reste, la collecte se poursuit dans le milieu. «Plusieurs m'ont dit qu'ils allaient donner lorsque le chantier débuterait. J'espère que ce sera le cas», a indiqué le responsable du comité.

Les intéressés à contribuer peuvent le faire par diverses avenues, alors que tous les modes de paiement sont acceptés, et que le projet est admissible aux reçus d'impôt.

Ainsi, le don en ligne peut s'effectuer par le site de la Fabrique de la paroisse de Saint-Georges-de-Sartigan, en sélectionnant Saint-Prosper (Projet de la réfection de la toiture de l'église).

Des enveloppes de collecte sont aussi disponibles à la Pharmacie Caroline et Julien Sylvain, au bureau municipal, à l’entrée de l’église ou du presbytère, de même que lors des quêtes. Il est possible également de communiquer directement avec le coordonnateur Francis Poulin par voie téléphonique (418 313-6996).

Selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, c'est en 1902 qu'a commencé la construction de l'église en bois, qui fait 150 pieds de longueur par 60 pieds de largeur, avec une hauteur de 45 pieds. Le bâtiment s'élève sur un promontoire et surplombe la localité en plein centre du village.