Un bilan très positif pour le programme Santé active +

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin a dressé aujourd’hui un bilan très positif du projet Santé active +, lors d’un grand rassemblement tenu au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce.

Lancé à l’automne 2024 grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec ami des aînés, ce projet a permis à des centaines de personnes de 50 ans et plus d’adopter de meilleures habitudes de vie, directement dans leur communauté.

Ce projet était déployé dans cinq municipalités (Beauceville, Saint-Frédéric, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Victor) ainsi que dans cinq résidences pour personnes aînées de la MRC de Beauce-Centre (le Centre-Curé Larochelle à Saint-Odilon-de-Cranbourne, la résidence O. Roy à Saint-Joseph-de-Beauce, la Villa du Moulin à Saint-Joseph-de-Beauce, la Résidence Confort Royale à Saint-Frédéric, et la Résidence Ste-Famille de Tring-Jonction). Il proposait des séances hebdomadaires de 60 minutes combinant activité physique encadrée et des capsules d’information sur les habitudes de vie, animées par des professionnels de la santé, dont des kinésiologues, des nutritionnistes et des infirmières. Depuis sa création, ce sont 992 inscriptions, dont 408 participants uniques qui ont pu bénéficier des activités.

Des retombées mesurables sur la santé et la qualité de vie

Les évaluations réalisées à l’aide du questionnaire SF-36 démontrent une amélioration significative de la qualité de vie des participants, tant sur le plan physique que psychologique et social. Des gains notables ont été observés au niveau de la santé générale, de la gestion de la douleur, de l’énergie, du fonctionnement physique et du bien-être émotionnel.

« Les résultats montrent clairement que des activités accessibles, régulières et encadrées peuvent avoir un impact positif sur la santé et la qualité de vie des aînés », a souligné Majorie Demers, coordonnatrice du projet et nutritionniste.

Au-delà- des bienfaits physiques, Santé active + s’est imposé comme un véritable lieu de rencontre, favorisant le sentiment d’appartenance, les échanges et la socialisation. La participation soutenue et la demande répétée pour la poursuite des activités confirment l’importance de ces espaces sécuritaires pour bouger ensemble.

« On se sent à l'aise de bouger avec des kinesiologues, qui savent adapter les exercices à nos condiyions physiques et à notre état de santé. (...) L'entraînement m'apporte un bien fou! J'ai toujours hâte d'y retourner la semaine suivante », a confié Julie Roy, une participante, dans son témoignage.

Rappelons que ce projet a été rendu possible grâce à un financement de 247 916 $ du Gouvernement du Québec. « Santé active + a permis d’amener des services professionnels directement dans les municipalités, y compris les plus éloignées des grands centres. C’est une approche gagnante pour la santé des citoyens », a déclaré Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

La suite : assurer la continuité

Malgré la fin du financement initial, le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin annonce que Santé active + se poursuit. Les activités sont désormais intégrées à la programmation régulière, avec des places gratuites offertes par l’entremise du programme Accès Loisirs Beauce-Centre pour les personnes à faible revenu.

Un nouveau projet verra également le jour à l'automne prochain, mais les détails seront dévoilés plus tard cette année.