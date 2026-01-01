La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.



Samedi 28 mars

L'Amour est dans le pré: Ariane et Samuel passent un beau voyage

Ariane et Samuel semblent avoir bien profité de leur voyage à Playa del Carmen, au Mexique, avec les autres participants de l’émission L’Amour est dans le pré. Dans l’avant dernier épisode de la saison, diffusé ce jeudi sur Noovo, ils ont fêté tous ensemble avant de faire des activités en couple sur l’île de Cozumel.

Partager la culture manga en Beauce: le pari de Marie-Ève Marquis

Passionnée par les mangas depuis son adolescence, Marie-Ève Marquis, de Saint-Georges, a ouvert sa boutique en ligne Break Manga en 2025.

Dimanche 29 mars

Le centre-ville d'autrefois et d'aujourd'hui

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Une nouvelle chanson pour Tocadéo

Après la participation de René Lajoie à l'émission La Voix, le groupe Tocadéo, dont fait partie le Beauceron, sort une toute nouvelle chanson intitulée Bravo, tu as gagné.

Le Centre de ski clôt sa saison avec la Traversée de la Chaudière

Pour sa dernière journée de la saison, le Centre de ski Saint-Georges organisait la deuxième édition de la Traversée de la Chaudière ce dimanche.

Lundi 30 mars

Un souper-bénéfice pour soutenir les enfants à Saint-Georges

Le Club Inner Wheel de Saint-Georges tiendra, le samedi 18 avril prochain, la deuxième édition de son souper spaghetti-bénéfice à la cafétéria de l’école des Deux-Rives.

Le myriophylle à épis progresse dans un marais à Sainte-Marie

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) confirme la progression du myriophylle à épis dans le Grand marais Denis-Sylvain, situé dans le domaine Taschereau de Sainte-Marie, à la suite d’une étude réalisée en 2025.

Un spectacle de conte et dessin présenté à Saint-Prosper

La municipalité de Saint-Prosper accueillera, le 10 avril prochain, le spectacle « L’arbre du village », une performance artistique mêlant conte et illustration en direct.

Un malade mental à la Maison Blanche

Loin de moi l’idée de jouer au psychologue à cinq sous, mais je crois qu’un simple observateur moyennement déluré de la scène politique américaine est en mesure de constater que tout ne tourne pas rond dans le ciboulot de l’actuel occupant de la Maison Blanche.

Mardi 31 mars

Sophie Breton nommée à la tête du CJE Beauce-Nord

Le CJE Beauce-Nord a annoncé, ce lundi 30 mars, la nomination de Sophie Breton à titre de directrice générale. Elle entrera en fonction ce mercredi, succédant à Marie Josée Bolduc, qui quitte ses fonctions après 17 ans à la tête de l’organisme.

Le Communautaire à boutte continue de partager ses revendications

La cellule locale Beauce-Etchemins du mouvement Le Communautaire à boutte poursuit ses revendications à travers des manifestations pacifiques à plusieurs endroit de la Beauce.

Don de 1 000 $ aux cadets de l'air

L'entreprise Alien Informatique vient de remettre un don de 1 000 $ à l’Escadron 890 Saint‑Georges des cadets de l'air.

Décès de l'ancien maire André Gagnon

La localité de Saint-Bernard vient de perdre un autre ancien maire, André Gagnon, qui a occupé la fonction de 2013 à 2021.

Cinq ans de suspension pour l’arbitre agressé à Lac-Etchemin

Le comité de discipline régional de Hockey Québec–Chaudière-Appalaches (HQCA) a imposé une suspension de cinq ans à Steeve Beaudoin, entraîneur des Vikings 2 Sud M18AA et arbitre bien connu dans la région, à la suite de plusieurs manquements disciplinaires, liés notamment à l’utilisation de joueurs sous une fausse identité.

« Une première ronde à saveur de finale », dit Keven Cloutier

Le Cool FM de Saint-Georges a vu sa saison prendre fin ce dimanche 29 mars, alors qu’il s’est incliné lors du match numéro 7 de sa série contre Thetford Mines, devant une foule imposante. Cette confrontation, particulièrement serrée du début à la fin, aura tenu les partisans en haleine jusqu’au bout, dans une ambiance que plusieurs ont comparée à une finale.

Mercredi 1er avril

La prison réclamée pour Bernard Breton

Reconnu coupable de fraude, l'entrepreneur Bernard Breton pourrait faire face à trois ans d'emprisonnement. C'est la peine qui a été réclamée par la Couronne auprès du juge Thomas Jacques, lors de sa comparution au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Accident d’hélicoptère à Saint-Séverin: le coroner rend public son rapport d'enquête

Le coroner Donald Nicole vient de rendre public son rapport d'enquête sur l'écrasement d'un hélicoptère à Saint-Séverin, l'automne dernier, et qui a coûté la vie au pilote Louis Lessard.

Don de 1 350 $ pour l'achat d'un piano numérique

La Fondation Bob-Bissonnette vient de remettre un don de 1 350 $ à l’école Lambert, de Saint-Joseph-de-Beauce, et à l’organisation du Concours jeunes solistes.

Le sort de l'immeuble de la 2e avenue sera-t-il réglé en 2026?

Personne à la Ville de Saint-Georges n'est en mesure de dire ce qu'il adviendra de l'immeuble de la 2e avenue, laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Pas même la mairesse.

Jeudi 2 avril

Hugo Pelletier remporte les honneurs au Championnat junior de tir

Hugo Pelletier a remporté les honneurs lors du Championnat junior de tir de précision qui se tenait la fin de semaine passée au Club Sportif de la Mauricie, à Trois-Rivières.

Frampton se dote d’un nouvel espace multifonctionnel

La Municipalité de Frampton vient de faire l’acquisition du salon funéraire Nouvelle Vie, pour en faire une infrastructure communautaire.

Secondaire en spectacle: trois numéros beaucerons au Rendez-vous panquébécois

Suite à la première finale régionale de Secondaire en spectacle, trois numéros beaucerons représenteront Chaudière-Appalaches au Rendez-vous panquébécois.

Le Communautaire à boutte manifeste à Québec

Le parvis de l’Assemblée nationale du Québec était couvert de professionnels du milieu communautaire venus par milliers revendiquer une meilleure considération ce jeudi.

Une Beauceronne dans la haute direction de l'ONF

Originaire de la Beauce, Cynthia Miller vient d'être nommée directrice générale, personnes et culture, à l'Office national du film du Canada (ONF).

Hôpital de Saint-Georges: deux projets soutenus par Enfant Soleil

Deux projets, pour améliorer l’écosystème pédiatrique de l'Hôpital de Saint-Georges, ont reçu un appui financier de la part de la Fondation Enfant Soleil.

Vendredi 3 avril

Saint-Benjamin annonce le retour de son tournoi de balle annuel

Le services des loisirs de la Municipalité de Saint-Benjamin a annoncé le retour de son tournoi de balle donnée annuel, le samedi 16 et dimanche 17 mai prochains.

Défi OSEntreprendre: les huit lauréats de Beauce-Etchemins sont dévoilés

Huit entreprises de Beauce-Etchemins ont été désignées lauréates locales dans le cadre de la 28e édition du Défi OSEntreprendre, à la suite de l’évaluation des candidatures par un jury régional le 26 mars.

Baseball: les Jarrets Noirs renaissent après trois ans d'absence

Après trois saisons d’arrêt, l’équipe des Jarrets Noirs fera officiellement son retour à Saint-Georges pour la prochaine saison de la Ligue senior majeure du Québec.