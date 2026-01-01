Marche pour les mères endeuillées: la communauté invitée à se rassembler

À l’occasion de la Journée mondiale des mères endeuillées, Parents d’Anges Beauce-Etchemins, en collaboration avec le CEPS, invite la population à participer à une marche commémorative dédiée aux mères et aux familles touchées par le deuil d’un enfant.

« Elle est offerte à toutes les mères endeuillées, quel que soit l’âge de leur enfant, puisque chaque histoire, chaque amour et chaque absence méritent d’être reconnus avec douceur et compassion », a souligné l'organisation par voie de communiqué de presse.

L’événement se tiendra le dimanche 3 mai, de 13 h à 15 h, sur l’Île Pozer à Saint-Georges, devant le Jardin des Anges. Cette marche se veut un moment de recueillement, de partage et de rassemblement pour briser l’isolement des parents endeuillés et sensibiliser la communauté à cette réalité encore trop souvent tabou.

« Cette marche est une occasion de se rassembler, de se soutenir et d’honorer la mémoire de nos enfants envolés, mais encore tellement aimés. Chaque geste posé ensemble est porteur de reconnaissance et d’espoir pour les familles qui composent avec le deuil d’un être cher », a précisé Diane Dulac, directrice de Parents d’Anges Beauce-Etchemins.

Ouverte à toute la communauté, cette activité invite les citoyens et citoyennes à poser un geste concret de soutien envers les familles endeuillées. Les parents et les proches sont encouragés à se joindre à ce moment empreint de douceur, de respect et de solidarité.

