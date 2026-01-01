Château Beauce: deux semaines pour éviter le déclassement

Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, était de passage ce mardi 26 mai devant le Château Beauce, à Sainte-Marie, pour annoncer qu’il procédera au déclassement officiel du bâtiment d’ici deux semaines, à moins qu’un projet crédible ne soit présenté par la communauté.

Accompagné du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, et de représentantes de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA), le ministre a affirmé que le dossier arrivait maintenant « à la croisée des chemins ».

Pour rappel, le bâtiment est une ancienne résidence bourgeoise emblématique construite en 1903. L'édifice est classé patrimonial en raison, notamment, de son style architectural éclectique.

Maintenant propriété de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, il est au cœur d’un long conflit entre l’organisme et le ministère depuis plusieurs années. Endommagé par les inondations de 2019, situé en zone inondable et difficile à assurer, le Château Beauce représente un fardeau important pour la SACA, qui affirme ne plus être en mesure d’en assurer l’entretien ni la sécurité.

« Le Château Beauce, c’est un élément important de notre patrimoine, mais en même temps, c’est un élément qui est actuellement menacé parce que personne n’est en mesure d’en assurer l’avenir », a déclaré Mathieu Lacombe.

Le ministre a indiqué être venu sur place afin de lancer un dernier message clair à la communauté. « Si dans les deux prochaines semaines, il n’y a personne de la communauté qui lève la main, la municipalité, un entrepreneur, un particulier, avec un projet qui est crédible et qui tient la route, je n’aurai d’autre choix, parce qu’on arrive à la fin du parcours, de signer l’avis de déclassement. »

Mathieu Lacombe a insisté sur le fait que la protection du patrimoine ne peut pas reposer uniquement sur le gouvernement du Québec. « La protection du patrimoine, c’est une responsabilité qui est partagée. Ce n’est pas seulement une responsabilité du gouvernement du Québec », a-t-il soutenu.

Selon lui, trois éléments rendent la situation actuelle difficile à maintenir. La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches n’a pas les ressources pour rénover le bâtiment, aucun projet sérieux n’a été déposé jusqu’à maintenant et la municipalité n’a pas manifesté d’intérêt pour assurer la préservation de l'édifice.

Le ministre reconnaît que le déclassement serait une décision lourde de conséquences.

« Déclasser un bien qui est classé parce qu’il a une valeur patrimoniale exceptionnelle, c’est une décision qui est lourde de sens. » Il affirme toutefois que le gouvernement ne peut pas acquérir et rénover à lui seul l’ensemble des bâtiments patrimoniaux en difficulté au Québec.

Une dernière chance

Mathieu Lacombe a précisé qu’il ne s’attend pas nécessairement à ce que tous les détails d’un projet soient déjà réglés d’ici deux semaines. Il veut toutefois qu’un intérêt sérieux et crédible soit démontré. « On ne s’attend pas nécessairement à ce que tous les fils soient attachés, mais il faut avoir un intérêt qui justifierait le fait de repousser puis de travailler là-dessus. »

Le ministre dit souhaiter qu’une proposition émerge, même si l’issue demeure incertaine tout n ajoutant que le processus ne sera pas prolongé indéfiniment.

Si aucun projet n’est présenté, le Château Beauce perdra donc son statut patrimonial. Le ministre a reconnu que cette décision mènerait vraisemblablement à la disparition du bâtiment. « On sait ce qui va arriver. Le Château Beauce va disparaître. Ce serait malheureux, mais en même temps, il faut prendre une décision, il faut arrêter de tergiverser. »

Pour le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, le délai de deux semaines doit être replacé dans un contexte plus large. Il a rappelé que le bâtiment a été acquis par la SACA en 2014 et que, depuis son élection en 2018, peu de personnes se sont manifestées avec des intentions concrètes. Il a mentionné avoir vu passer deux personnes intéressées depuis 2018, mais aucun projet n’a abouti.

« S’il y avait des gens qui avaient vraiment de l’intérêt, on aurait procédé, mais il n’y en a pas d’intérêt. » Luc Provençal a également rappelé les contraintes liées au site, notamment la zone inondable, la réglementation municipale et les coûts de remise en état. Selon lui, ces éléments devront être pris en compte dans tout projet éventuel. « Ça va prendre quelqu’un qui est crédible, mais crédible aussi financièrement pour que le projet soit regardé dans quinze jours. »

Le député a comparé le dossier à d’autres projets patrimoniaux en Beauce-Nord, notamment le presbytère de Saint-Joseph, où la communauté s’était mobilisée. « Quand la communauté s’est mobilisée, ils ont ramassé beaucoup de sous. Et quand ça a été le temps de demander au gouvernement s’il pouvait faire sa part, le gouvernement a fait sa part. »

À l’inverse, il estime que la mobilisation n’a pas eu lieu pour le Château Beauce.

Un soulagement prudent pour la SACA

Pour la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, la présence du ministre sur place représente tout de même une avancée importante dans un dossier qui accapare l’organisme depuis plusieurs années. « Je suis contente qu’il soit venu, qu’il ait pris le temps de se déplacer avec nous au lieu de faire ça dans son bureau », a réagi la directrice générale, Sonia Nadeau.

Elle affirme y voir un signe d’engagement du ministre dans la recherche d’une solution.« Pour moi, ça montre un engagement et ça montre aussi qu’il veut trouver une solution pour nous. »

La SACA ne s’oppose pas au délai de deux semaines. Selon sa directrice générale, le ministre respecte ainsi les étapes nécessaires avant de prendre une décision finale. Sonia Nadeau reste toutefois prudente quant à la possibilité qu’un projet sérieux soit déposé dans ce délai. Elle rappelle que les contraintes sont nombreuses.

« Ce n’est pas juste avoir un projet, mais c’est d’avoir un projet qui correspond aussi aux critères dans l’ensemble et qui va respecter aussi le milieu. »

Depuis le début du conflit, la SACA répète que le Château Beauce la détourne de sa mission première, soit l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs proches en Chaudière-Appalaches. Sonia Nadeau a de nouveau insisté sur cet impact. « Quand je mets du temps là-dessus, je le mets pas ailleurs pour le développement de mon organisation. »

Elle ajoute que le dossier complique même le recrutement des administrateurs et soulève des questions chez les donateurs. « Les administrateurs disent : dans quoi je m’embarque? Et ça a un impact aussi sur le fait que pour les gens qui nous font des dons, des donations, ils veulent s’assurer que les dons aillent en service et non pour préserver un bâtiment. »

Pour elle, l’objectif demeure de tourner la page afin de recentrer pleinement l’organisme sur ses services. « Ce que j’ai hâte, c’est vraiment de retourner à 150 % de ma mission. »

Le Château Beauce avait fait l’objet d’un avis d’intention de déclassement publié en septembre 2025. La sortie publique de Mathieu Lacombe marque donc une nouvelle étape dans ce dossier, alors que le ministre donne maintenant deux semaines à la communauté pour présenter une solution crédible. Sans projet jugé sérieux, le déclassement sera signé et le bâtiment pourrait perdre officiellement sa protection patrimoniale. Pour la SACA, cette décision ouvrirait la voie à une issue attendue depuis plusieurs années.

Pour Sainte-Marie et la Beauce, il s’agit aussi d’un moment charnière dans un dossier où s’opposent depuis longtemps la protection du patrimoine, les contraintes financières, les risques liés au bâtiment et la mission d’un organisme communautaire.