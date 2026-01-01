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L'Académie Culinaire

Plus de 500 bénévoles mobilisés pour produire 120 000 repas

durée 16h15
25 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Les 22 et 23 mai, la région s’est mobilisée de façon exceptionnelle dans le cadre de l’événement de lancement de l’Académie Culinaire, de Saint-Jules, dans le cadre de La Grande Marmite en tournée.

En effet, plus de 500 bénévoles, âgés de 2 à 97 ans, ont préparé pendant deux jours 120 000 repas destinés aux écoles et aux banques alimentaires de la région, répartis dans 20 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner.

Parmi ceux-ci, 60 000 repas seront remis dans les écoles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin et l'autre moitié sera distribuée dans les comptoirs d’aide alimentaires par l’entremise de Moisson Beauce. 

Les organisateurs ont pu compter sur la collaboration de La Tablée des Chefs, Avantis Coopérative ainsi que les membres du Club Rotary de Beauceville pour la réalisation de cet événement. Trois chefs se sont aussi joints prêtés à l'exercice soit Stéphane Modat (Le Clan), Philippe Clément (La Sitelle), et Alexandre Bouchard (Le Saindoux). 

Leur présence et leur générosité ont contribué à créer une ambiance conviviale et chaleureuse pour tous les participants. 

Forts de ce succès, les organisateurs ont déjà l’objectif pour l’an prochain, soit la production de 50 000 sacs de soupe prête-à-cuisiner.

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