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Avec Jason Groleau

Le Corps de Cadets 619 de Beauceville a tenu sa 110e revue annuelle

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26 mai 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Corps de Cadets 619 de Beauceville a tenu sa 110e revue annuelle en présence de cadets, parents, invités et dignitaires ce lundi soir.

Cette cérémonie soulignait le travail, l’engagement et les accomplissements des cadets et cadettes au cours de la dernière année d’instruction. Elle s'est d'ailleurs déroulée sous la présidence d’honneur de Jason Groleau, député fédéral de Beauce, qui a participé à la remise de plusieurs distinctions importantes.

Lors de l'événement, les cadets impliqués dans l’incident du 7 mars dernier, ainsi que la capitaine Patricia Veilleux et Marie-Claude Hardy, ont reçu un certificat de bravoure remis par la Ligue des cadets du Canada – secteur Québec, soulignant leur courage et leur intervention remarquable.

Le cadet adjudant-chef Marc-Antoine Longchamps a reçu la Médaille de la Légion royale canadienne des mains de Stéphane Gagné, membre de la filiale 249 de la Légion royale canadienne, en reconnaissance de son leadership et de son implication exemplaire au sein du corps de cadets.

De plus, le cadet adjudant-maître Alexis Champagne a reçu des mains de Jason Groleau la Médaille Strathcona, la plus haute distinction pouvant être remise à un cadet, soulignant son excellence dans les domaines militaire et citoyen.

Le Corps de Cadets 619 de Beauceville tient à féliciter tous les récipiendaires ainsi que l’ensemble des cadets et du personnel pour cette année exceptionnelle.

Période d’inscription

La prochaine période d’inscription pour les nouveaux cadets aura lieu tous les mercredis de septembre au manège militaire de Beauceville, situé au 870, route Kennedy. Pour les informations, contactez Capitaine Patricia Veilleux au 418-221-3827.

 

Photo1 : Certificat de bravoure: M. Jean-Lord et M. Claude Pichette de la ligue des cadets du Canada secteur Québec, la cadette Jade Duval, le cadet Théodore Guimond, le cadet Noah Fortier, le cadet William Mercier, le cadet Alexis Champagne, le Capitaine Patricia Veilleux et Mme Marie-Claude Hardy.

Photo 2 : La médaille de la Légion sur la photo : M. Stéphane Gagné et l’adjudant -chef Marc-Antoine Longchamps

Photo 3 : La médaille Strathcona sur la photo : M. Jason Groleau et l’adjudant-Maitre Alexis Champagne.

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