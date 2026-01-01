Une clinique juridique gratuite accessible en Chaudière-Appalaches

Le Jeune Barreau de Montréal tiendra les 18 et 19 avril une clinique juridique téléphonique gratuite accessible à l’ensemble de la population québécoise, incluant les résidents de Chaudière-Appalaches.

Pendant ces deux journées, des avocats et notaires bénévoles offriront des conseils juridiques anonymes par téléphone, entre 9 h et 16 h.

« Le JBM est très fier d’organiser cette Clinique pour une 46ème édition! Promouvoir l’accessibilité à la justice pour tous est au cœur de nos préoccupations. Nous espérons donc que notre Clinique permettra une fois de plus d’aider de nombreuses personnes à la recherche de conseils juridiques, et de les soutenir dans des périodes parfois plus difficiles », a expliqué Me Andrée-Anne Dion, présidente du Jeune Barreau de Montréal (JBM).

Cette initiative vise à faciliter l’accès à l’information juridique dans un contexte où les besoins demeurent élevés. Lors de la précédente édition, près de 3 500 personnes ont obtenu de l’aide en seulement deux jours, selon les organisateurs.

Les citoyens pourront poser des questions sur plusieurs aspects du droit touchant leur quotidien, notamment en matière de droit de la famille, du logement, du travail, de l’immigration ou encore de droit pénal.

Le service permet d’obtenir des informations générales afin de mieux comprendre ses droits et les démarches possibles, sans toutefois remplacer une représentation juridique complète.

Pour les résidents de la Beauce et de Chaudière-Appalaches, cette clinique représente un accès rapide à des ressources juridiques, sans frais et sans déplacement, ce qui peut s’avérer utile pour démêler des situations parfois complexes.

Les organisateurs précisent qu’il s’agit d’un service ponctuel, offert à l’échelle provinciale, qui repose sur la participation de professionnels bénévoles.

La clinique juridique en bref :

Quoi :

- Des conseils juridiques gratuits, pour toute la population

- Un service accessible et anonyme

- Une mobilisation importante d'avocats et de notaires bénévoles



Quand : Les 18 et 19 avril, de 9 h à 16 h



Où : La population peut appeler au 1 (844) 779-6232