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La Maison du Tournant et à l’AIS Beauce-Sartigan

Le 4e Tournoi de Dek Hockey Mixte Inversé rapporte 11 515$ à deux organismes

durée 10h00
27 mai 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Centre de Dek Saint-Georges a accueilli la 4e édition Tournoi de Dek Hockey Mixte Inversé, le samedi 23 mai, alors que le sport et la solidarité ont fait équipe pour une noble cause.

Grâce à la générosité des joueurs, joueuses, visiteurs et partenaires, une somme de 11 515 $ a été amassée et remise intégralement à deux organismes la région soit : La Maison du Tournant et l’AIS Beauce-Sartigan.

Pas moins de 24 équipes, réparties en quatre catégories, se sont affrontées dans un total de 44 matchs. Voici les résultats par catégorie :
- MD : Les Canucks a vaincu les Admirals 2 à 1 dans un match palpitant,
- ME : La Tchéquie a défait Hercule Fortin 7 à 2,
- MR : Ubéo l’a emporté 5 à 2 contre Mgraphic dans une finale explosive,
- MP : Poivre et Sel a gagné son match 3 à 0 face à Mibishi.

Les équipes championnes ont reçu des bourses de 400 $, offertes grâces aux nombreux partenaires. De plus, chaque participant ainsi que les 44 joueurs du match sont repartis avec des cadeaux offerts par des partenaires également. 

L'organisation a tenu à remercier Massothérapie Alexia Langevin, qui a offert des soins bien mérités sur place, Marie-Claude Therrien de Maca Cama Photographie, pour les clichés de cette journée mémorable ainsi que les nombreux bénévoles.

L’événement a été orchestré par Véronique Paquet et Claude Fortin (Ubéo) et Jessica Beaudoin (AIS Beauce-Sartigan).

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